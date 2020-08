Plus de 306 ressortissants algériens, rapatriés de la ville turque d'Istanbul, ont quitté, en fin de semaine, les lieux où ils ont séjourné durant le confinement, la zone d'expansion touristique des Sablettes à l'ouest de la wilaya de Mostaganem. Pour la réussite du transport de ces Algériens à leurs domiciles, la wilaya de Mostaganem a dû mobiliser une dizaine de bus et plusieurs autres véhicules. Durant leur confinement, les ressortissants algériens ont été soumis à un suivi médical d'envergure assuré par des psychologues, une équipe médicale, une autre paramédicale. Cette opération est la troisième du genre qui a été menée durant ce mois d'août. Après la prise en charge de 102 Algériens rapatriés de la capitale ukrainienne, Kiev, 203 autres ont été rapatriés de la ville qatarie de Doha. En tout, sept contingents, composés de plus de

1 500 personnes bloquées à l'étranger, ont été rapatriés de France, Royaume-Uni, Portugal, Maroc, Qatar, Ukraine et Turquie. Elles ont toutes été prises en charge au niveau des établissements hôteliers privés de la wilaya. Depuis le déclenchement de cette pandémie, l'Algérie a opéré trois phases toutes liées à l'opération de rapatriement des ressortissants algériens bloqués à l'étranger en raison de la crise sanitaire. Dans le sillage de ces opérations près de 30 000 citoyens ont rejoint leur pays natal à bord de plus de 100 vols et par quatre traversées maritimes, ces navettes ont été programmées exclusivement à cet effet. Ces avions ont décollé de la quasi-totalité des aéroports des pays comme la France, l'Espagne, le Portugal, le Canada, les USA, Qatar, l'Arabie saoudite, l'Ukraine, et la Russie, ainsi que de plusieurs capitales africaines.

La troisième phase de l'opération de rapatriement des ressortissants algériens bloqués à l'étranger, entamée le 4 du mois en cours, a permis le rapatriement de près de 6 000 citoyens algériens bloqués à l'étranger, à bord de 23 vols et des frontières terrestres pour les ressortissants qui s'étaient retrouvés en Tunisie. Au début du mois en cours, deux avions ayant à leurs bord à bord 621 ressortissants algériens, ont atterri à l'aéroport international Houari Boumediene d'Alger, en provenance de Paris. Toutes les opérations de rapatriement, dans leur deuxième phase, se sont déroulées dans de bonnes conditions, à la faveur des efforts concertés des intervenants de différents ministères, corps de sécurité et entreprises de transport. Aussi, 393 Algériens, bloqués en Tunisie, dont des résidents en Algérie, ont regagné le sol algérien via les frontières terrestres d'Oum Tboul, dans la wilaya d'El Tarf. Et ce n'est pas tout.

Durant ce mois, 309 citoyens algériens ont atterri à l'aéroport international d'Alger, en provenance de Paris, 305 autres d'Istanbul et 241 autres de Washington. Un vol spécial transportant 306 ressortissants algériens bloqués en Turquie a atterri à l'aéroport d'Oran.

Un autre avion en provenance d'Orly, à bord avec 308 passagers, des ressortissants algériens bloqués à cause de la crise sanitaire mondiale liée à la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) a atterri à l'aéroport international Houari Boumediene.