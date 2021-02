Après une année de suspension, en raison de la crise sanitaire, due à la pandémie du coronavirus, le trafic ferroviaire des voyageurs desservant la ligne Annaba-Alger a repris ce jeudi depuis la gare ferroviaire d'Annaba. Une reprise qui s'est faite, dans le strict respect des mesures de prévention de la Covid-19.

Le programme des navettes est de l'ordre d'une desserte chaque jour, programmée exclusivement de jour, de 6h00 à 17h00 avec le maintien uniquement du service de la 2ème classe en places assises et la suppression du service de première classe (couchettes).

Disposant d'une capacité de 240 voyageurs, le taux de remplissage du train sera réduit à moitié, à savoir 50%. Lors de son parcours, le train desservira uniquement les grandes villes: Constantine, Skikda,

El Eulma, Sétif, Bordj Bou Arréridj et Bouira. Le respect des mesures de prévention, à savoir la prise de température à l'entrée de la gare ferroviaire de chaque wilaya, l'observation de la distanciation sociale et la désinfection continue, ainsi que l'obligation du port de bavettes.

Pour rappel, la reprise du trafic ferroviaire a été annoncé par la Société nationale des transports ferroviaires (Sntf), qui, dans un communiqué rendu public, a indiqué le renforcement du trafic ferroviaire sur les grandes lignes, dans le cadre de la reprise progressive de la circulation des trains de transport des voyageurs.

Le même communiqué a fait état de la reprise du trafic ferroviaire de la ligne Alger-Constantine-Annaba en aller-retour, elle a également ajouté deux trains assurant la desserte Alger/-Oran en aller-retour également.

Tout en fixant les horaires de la prise des trains, la Sntf a indiqué dans son communiqué que, les relations assurées par des trains couchettes sont actuellement interrompues, en application du protocole sanitaire. S‘agissant de la circulation des trains, dont les horaires coïncident avec les heures du confinement partiel à domicile, reprendra progressivement, selon l'évolution de la situation sanitaire.

Par ailleurs, selon la même source «Cette reprise intervient après la décision des autorités publiques, de la reprise progressive et contrôlée de l'activité du transport inter-wilayas des voyageurs», a conclu le communiqué.

Une reprise qui intervient convient-il de le noter, au moment opportun, pour mettre fin au diktat des taxieurs qui imposent une tarification exorbitante. Une pratique, le plus souvent ne laissant pas de choix aux voyageurs, notamment ceux dans l'obligation de faire le déplacement. S'agissant du trafic ferroviaire Annaba-banlieue, il est utile de noter que la gare ferroviaire d'Annaba a connu en décembre dernier, la reprise de service du train Annaba-Sidi Amar réservé aux étudiants ainsi que les trains de voyageurs sur les lignes Annaba-El Hadjar-Chihani dans la wilaya d'El Tarf et Annaba-Berrahal. Au cours de la desserte, des arrêts sont aménagés au niveau des agglomérations relevant de la commune

d'El Bouni, dans le cadre du rapprochement du service de transport ferroviaire du citoyen et dans le respect des mesures de prévention de la Covid-19.