Ephémère. Le passage de Mouad Bouchareb dans la vie politique du pays a été éphémère. L’homme a certes, eu son quart d’heure de gloire, mais sa célébrité s’est vite consumée comme un feu de paille. Aussi rapide a été son ascension, aussi fulgurante a été sa chute. En moins d’une année, l’élu FLN de Sétif, loin d’avoir émergé comme figure de proue au sein du vieux parti ou encore de l’institution qu’il a eu à diriger les huit derniers mois, a été désigné comme troisième homme de l’Etat et a pris les rênes de la formation politique majoritaire avant de se voir éjecter des deux postes. Il s’agit là des effets de la révolution populaire pacifique qui a emporté en un mois l’ex-président Abdelaziz Bouteflika et beaucoup d’autres figures du régime. Mouad Bouchareb a essayé de résister. Il s’est disputé les commandes du Front de Libération nationale (FLN) avec Mohamed Djemaï, et a perdu sa première bataille puisque ce dernier a été récemment élu secrétaire général du parti historique. A peine installé, Djemaï a lancé la seconde bataille en s’opposant à son rival à l’APN. Et il a fini par l’emporter. Hier, Bouchareb a claqué la porte de l’APN mettant fin ainsi à son quart d’heure de célébrité. La fin de Bouchareb ne différe pas vraiment de celle de Bouhadja. Peut-être que les prières de ce dernier ont été entendues puisque Bouchareb a subi le même sort qu’il a, lui-même, fait subir à son prédécesseur. Faut-il rappeler que le chef du groupe parlementaire du FLN a été élu, en octobre dernier, patron de l’Assemblée populaire nationale… qui en comptait déjà un. Il a occupé le bureau de Saïd Bouhedja après que ce dernier s’est vu dans l’incapacité de le rejoindre face aux portes cadenassées de l’APN. Il a aussi été désigné comme coordinateur à la tête du FLN alors que le parti avait toujours Djamel Ould Abbès comme secrétaire général dont l’annonce de démission a été sujet à polémique pendant des semaines. A bien voir donc, Mouad Bouchareb a été, à chaque fois, «parachuté» pour accaparer des sièges déjà occupés. Il a forcé la main au destin en optant pour la politique du «dégagisme» dont le vent a fini par l’emporter. D’ailleurs, le spectacle désolant des élus de la chambre basse du Parlement qui avait consterné et écœuré l’opinion publique, a énormément participé à alimenter la colère du peuple avant l’éclatement des protestations. Et dès le début des imposantes marches millionnaires des Algériens, ces derniers ont exigé le départ des «B» dont l’un d’eux n’est autre que Bouchareb. Ce dernier quitte donc son poste de troisième homme de l’Etat après avoir quitté celui de premier responsable du FLN, sans gloire. Dans son palmarès, il ne sera retenu que ses actes de complots ou ses phrases qui ont enflammé la Toile. Bouchareb a-t-il encore de l’avenir en politique ? Pourra-t-il rebondir ? Difficile d’y croire à voir l’intransigeance qu’affiche le peuple à instaurer la rupture avec toutes les figures de l’ancien régime et en particulier avec celles des partis du pouvoir. L’épisode Bouchareb est donc bien terminé. Le rideau est tombé.