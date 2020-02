Le débat sur le projet de révision de la constitution sera bientôt lancé. Ce débat important sur une Loi fondamentale qui engage l’avenir du pays et celui des générations à venir est déjà soutenu par deux forces politiques qui avaient du poids déterminant dans la mise en place des artifices législatifs au niveau des assemblées élues qui corroborent la politique générale du gouvernement. Le Front de Libération nationale (FLN) et le rassemblement national démocratique (RND), ont exprimé vertement leur soutien au président de la République, Abdemadjid Tebboune dans sa démarche qui a trait à la révision de la Constitution et l’élargissement de débat à tout le spectre politique existant. Cette démarche est un peu particulière dans la mesure où ces deux partis politiques étaient des protagonistes politiques d’un système que ses résultats sont aujourd’hui saillants en termes de ravages et de dégâts sur le plan politique, économique et social.

Mais il se trouve que les deux partis pré-cités sont aujourd’hui les deux forces détentrices de la majorité au niveau du Parlement à travers ses deux chambres. Cette réalité est porteuse de nombreuses explications, mais aussi d’appréhensions. Le FLN et le RND sont face à leur destin politique, lequel destin est mêlé aussi à des enjeux et des situations auxquels leur existence est engagée sérieusement.

La nouvelle donne politique que traverse le pays est aussi celle où les deux forces politiques sont toujours dans le Parlement comme forces majoritaires. Pour ainsi dire, leur présence politique est incontournable y compris dans le débat sur le projet de révision de la Constitution. Ces deux partis disposent d’un moyen qui va leur permettre de faire valoir leur position au sein du Parlement avec ces deux chambres dans la perspective de se réhabiliter et de se positionner derechef à la faveur de la nouvelle conjoncture et de la nouvelle donne politique en cours.

Certes, le contexte politique n’est plus celui qui existait au temps du l’ancien système où le FLN et le RND se proposaient comme le bras séculier du pouvoir de l’époque. Mais la mécanique du pouvoir n’est pas aussi linéaire, les deux partis avaient bel et bien cautionné la période du président Zéroual, mais est-ce pour autant que ce rôle pourrait en être assuré avec cette nouvelle situation des plus particulières dont les appels se font entendre par la rue avec l’idée d’en finir avec l’ancien personnel politique en général et avec les deux partis majoritaires en particulier.

Tout compte fait, la situation en l’état n’est pas aussi figée ni statique, il se pourrait que les dynamiques politiques se voient emprunter une autre logique. Celle-ci fera des deux partis en question, encore une fois, si les démarcations politiques se feront dans la nuance et la révision des approches et aussi de la nature relationnelle avec le pouvoir et ses conséquences. Le processus politique n’est pas constant, le changement pourrait entraîner des contradictions qui verront lesdits partis en question retrouver leur force dans le cadre d’un filtrage électoral où seule la volonté populaire pourrait déterminer autrement le spectre politique et partisan. La sociologie politique se réfère aux évolutions des phénomènes politique et sociaux dans leur ensemble.

Les débats qui vont être enclenchés au sein du Parlement seront peut-être une occasion de choix pour le FLN et le RND de revoir une fois pour toutes leurs approches qui ont été déterminées par les desiderata du système. Les prochains rendez-vous électoraux seront aussi un test pour une classe politique qui croit que les jeux ont été faits.

La révision de la Constitution et le débat qui va être suivi, seront les instruments qui vont réactiver la scène politique nationale.

L’événement pourrait se transformer en une bataille politique pour les prochaines élections communales et législatives. Et cela pourrait aussi permettre aux partis traditionnels de retrouver le chemin politique adéquat pour se réhabiliter et se repositionner sur l’échiquier. En tout cas, le processus électoral est déterminé par une seule loi, à savoir l’urne et le suffrage. Le temps nous le dira.