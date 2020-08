Conformément aux instructions formulées par le président de la République Abdelmadjid Tebboune, relatives à la mise en œuvre d’un plan d’action pour sortir les zones d’ombre de la grande misère, la Fédération des associations du mouvement associatif de Constantine a pris l’initiative d’organiser une rencontre, hier, au centre culturel Ben Badis, d’abord pour donner un sens à ce mouvement, ensuite saisir l’occasion pour être à jour. Animée par Hakim Lafoula, président de la fédération, la rencontre a connu la participation de plusieurs membres de la fédération des représentants des communes que compte Constantine où chacun a soulevé les problèmes des différentes zones d’ombre.

Plusieurs d’ailleurs sont comptabilisés souffrant d’un manque insoutenable des commodités de la vie, l’eau, l’électricité, le gaz et les moyens de communication. C’est pour toutes ces raisons et d’autres que le président de la fédération a aimé souligner à l’intention de son assistance et ses adhérents « qu’il n’y a plus de temps à perdre ». Pour ce dernier, le moment est propice et cette occasion doit être saisie sans plus tarder pour redonner à Constantine son image et rendre au citoyen son droit a une vie décente et digne d’une Algérie nouvelle. Il déclarera à ce sujet que « la chance offerte par le président de la République ne se répètera pas une nouvelle fois, c’est l’occasion pour sortir la ville de son retard vers un vrai développement. Il n’est plus possible d’accepter le fait que des villages manquent d’eau et de gaz, alors qu’on est en 2020 ».

Il poursuivra : « Il est impératif d’être à la hauteur de notre mission, notamment que le mouvement associatif est considéré comme un allié primordial par le président de la République qui compte sur notre sincérité et notre bonne foi, d’où notre devoir d’accompagner les autorités dans ce projet sans l’exclusion d’aucune partie.» Il faut, a-t-il poursuivi, « occuper le terrain par le travail, aller au fin fond de notre région ». Lors de son intervention, il affirme qu’au niveau de la wilaya de Constantine pas moins de 7 zones d’ombre ont été comptabilisées et il faut absolument, souligne le conférencier « trouver toutes les solutions qui s’imposent ». Par la même occasion, il ne manquera pas d’adresser un message à certains P/APC qui refusent de recevoir les citoyens et de discuter de leurs problèmes ». À l’issue de cette rencontre, les membres de la fédération représentant chaque commune où sont répertoriées les zones d’ombre ont exposé chacun les préoccupations et problèmes existants pour lesquelles des solutions ont été proposées.