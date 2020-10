La campagne électorale, lancée le 7 octobre dernier, en prévision du référendum sur la révision constitutionnelle, prendra fin ce mercredi. Le staff gouvernemental, les partis politiques et les associations nationales auront ainsi passé 22 jours à sensibiliser le peuple pour participer au prochain rendez-vous électoral du 1er novembre. Ces derniers ont sillonné le pays, tenu des meetings, animé des émissions télévisées...pour convaincre les citoyens d'adopter le projet de révision de la Constitution. Car, il faut le dire, ce sont les partisans du «oui» qui ont le plus occupé le terrain. En dehors du MSP qui dit avoir été empêché de mener campagne, les adeptes du «non» ont pratiquement brillé par leur absence. Il y a eu le meeting animé, samedi dernier, par le président du FJD, Abdellah Djaballah, mais ce dernier a plutôt focalisé sur un appel au boycott des produits français après la polémique créée par les propos tenus par le président Macron. Même lorsqu'il a abordé la révision de la Constitution, Djaballah a parlé du «devoir d'aller voter et dire non à ce projet» sous prétexte que «cette Constitution sera une malédiction car elle menace les constantes». En réalité, pour les islamistes, le débat sur le projet de révision constitutionnelle s'est focalisé sur la question liée au statut de tamazight et la neutralité de l'école, occultant par là des questions importantes autant les unes que les autres. Ces questions ont certes, été «applaudies» par les partisans du «oui» mais n'ont malheureusement pas été soulevées par les opposants au projet de la révision constitutionnelle. Le débat suscité aurait, à ne pas en douter, permis au citoyen de peser les arguments des uns et des autres et d'adopter la position du plus convaincant. Au-delà de ce manque de débat qui a marqué la campagne électorale, cette dernière a aussi été perturbée par des événements jugés beaucoup très préoccupants par les citoyens comme la rentrée scolaire en pleine pandémie. Il faut aussi reconnaître que sur les réseaux sociaux, le débat sur le projet de révision de la Constitution a souvent été dévié par les petits incidents qui ont émaillé la campagne. Au lancement, c'est la décision de l'autorité électorale (Anie) de limiter le champ des intervenants en réservant le droit d'animer la campagne aux seuls partis disposant d'une représentation conséquente dans les assemblées élues, qui a suscité débat. L'entassement dans les meetings en pleine recrudescence du Covid-19, a ensuite été le sujet phare des réseaux sociaux. Il y a eu enfin, l'incident du wali d'Oran au lancement de la rentrée scolaire, les propos du ministre de la Jeunesse et des Sports ou encore ceux des Affaires religieuses. Toutes ces polémiques qui se sont greffées au débat de l'heure, ont fortement dispersé les esprits d'un rendez-vous électoral majeur. Car, la révision de la Constitution constitue une des revendications du peuple qui, en menant son Hirak a appelé à l'édification de l'Algérie nouvelle qui consacre sa souveraineté et sa volonté dans le cadre de l'égalité et de la justice, loin des dépassements et de toute forme de corruption. Dimanche prochain, le peuple dira son mot.