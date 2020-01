Les régions de toute l’Algérie vivent au rythme d’une allégorie festive des plus symboliques en termes d’ancestralité et d’ancrage millénaire. Yennayer, puisque c’est de lui qu’il s’agit, cet invité au goût suave perçant le mystère d’une vieille civilisation jalouse de son antiquité et de sa profondeur civilisationnelle, revient cette année avec un habit aussi bariolé que riche en traditions et folklores dans chaque coin et recoin de l’Algérie dans sa beauté et dans sa diversité.

Cette fête est aussi un prolongement identitaire qui consacre le prolongement et la profondeur de l’Algérie plurielle dans sa triptyque en constituant un viatique sûr en termes d’unité et de cohésion nationale dans son expression à connotation synergique et interactionnelle.

Yennayer, cette date inaugurale d’un calendrier agricole rivalisant avec ceux qui sont venus après, se démarque par son attachement au travail et à la fertilité dont seule la nature est la fécondatrice. La symbolique s’exprime à travers la restitution d’une identité tant brimée et tant marginalisée par des approches totalitaristes et monolithiques, se libère maintenant de cette démarche faite de déni et de l’exclusion pour s’insérer dans son giron naturel en apportant sa saveur et sa force dans le sens de la consolidation de l’algérianité du pays en faisant de la personnalité nationale un ciment inébranlable face aux tentations morbides relevant des divisions et des communautarismes étriqués et à desseins sordides.

L’Algérie qui connaît une situation politique des plus difficiles aujourd’hui, est aussi une Algérie qui se fait honorer par son appartenance à son référentiel amazigh comme instrument de sauvegarde de l’Etat national dans sa pluralité et sa diversité culturelle, civilisationnelle et historique.

C’est cette matrice qui ressemble à une espèce de mosaïque qui donne à l’algérianité sa dimension politique sûre et durable en matière de quête et de recherche d’une démarche plus homogène et plus compacte dans la perspective de mettre en place un véritable système démocratique, pluraliste et de tolérance dans la différence et l’acceptation de l’Autre.

Yennayer de cette année s’arrime avec les attentes et les aspirations de l’écrasante majorité des Algériens et des Algériennes qui aspirent à un renouveau national et un saut qualitatif dans un horizon fait de modernité et progrès social et politique.

Les enjeux auxquels fait face l’Algérie sont multiples et délicats à la fois, il s’agit surtout de la consolidation du front interne dans une conjoncture et contexte géopolitique où les Etats nationaux souverains et jaloux de leurs indépendances font face à des multitudes d’attaques et de convoitises maquillées sous des fallacieuses définitions fumeuses relevant d’interventions humanitaires et de la défense des droits de l’homme pour pénétrer lesdits pays qui renferment des richesses naturelles.

L’enjeu principal aujourd’hui se résume dans la cohésion nationale en interpellant les forces vives de la patrie à se dresser tel un rempart contre toute ingérence et velléité de s’interférer dans les affaires internes du pays. Ce leitmotiv doit être consacré comme référentiel de l’heure pour parer à toute menace et risque qui guettent le pays que ce soit au niveau de ses frontières ou au niveau interne à travers certains exécutants de plan ourdi et concocté par les puissances étrangères qui attendent aux aguets dans la perspective de voir le pays se disloquer via des luttes intestines sans intérêt prépondérant quant au grand défi consistant à faire du pays une force régionale en maintenant la dimension patriotique visant la consolidation de l’Etat national et de sa pérennité et de sa continuité à travers la consolidation de ses institutions. Les patriotes sont appelés à faire de la personnalité nationale à travers son triptyque une dimension patriotique de choix pour contrer tous es agendas susceptibles de remettre en cause notre appartenance nationale issue de la glorieuse révolution du Novembre 1954 qui est la quintessence de cette fusion et union par le sang et le sens du sacrifice stoïque pour une Algérie souveraine, indépendante et unie dans sa diversité et dans sa pluralité civilisationnelle.