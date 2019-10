Louant les efforts de l’Etat et les réalisations de son département ministériel, Cherif Omari, ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche (Madrp), a fait savoir que «notre pays a réussi un bond quantitatif et qualitatif en matière de production et d’alimentation. Aujourd’hui, les produits agricoles et de pêche nationaux constituent les premiers éléments nutritifs des Algériens, et permis de réduire l’importation. Mieux encore, certains produits sont même exportés vers différents continents».

En chiffres, «120.000 projets agricoles ont été mis en œuvre, 500 000 fermes ont été rénovées et 1,5 million d’habitations rurales ont été bâties». Ainsi, le secteur de l’agriculture qui emploie environ 10 millions de personnes, «génère, à lui seul, plus de 12% du Produit intérieur brut», selon le ministre, lors de son allocution à l’occasion de la célébration de la journée mondiale de l’alimentation (JMA), qui coïncide avec le 16 octobre de chaque année, et qui est célébrée cette année sous le slogan «Une alimentation saine pour un monde faim zéro : nos actes sont nos responsabilités».

Pour l’édition de cette année, deux nouveaux axes feront désormais la priorité de la politique gouvernementale dans ce domaine. Il s’agira de «formations adaptées pour les jeunes, désirant intégrer le monde agricole, et ce, en partenariat avec le ministère de l’Enseignement supérieur et celui de la Formation professionnelle, ainsi que de facilitations - notamment fiscales - et d’accompagnements pour les projets innovants et les start-up qui y seront créées», comme annoncé par le premier responsable du secteur.

Sur un autre plan, Chérif Omari a mis l’accent sur la poursuite du développement rural, en rappelant le plan du gouvernement pour le reboisement national, dont l’objectif phare est d’arriver à planter plus de

40 millions d’arbres, suivant la démarche «un arbre pour chaque citoyen».

De son côté, le représentant de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), Nabil Assaf, a salué «les efforts de l’Algérie pour éradiquer la faim, un résultat atteint depuis 2015, au moment où celle-ci augmente dans le monde». A la même année, le nombre de personnes sans nourriture dans le monde était de 811 millions alors qu’il a atteint 830 millions en 2019, selon le rapport de la FAO. La faim sévit particulièrement dans les pays pauvres situés en Asie et en Afrique et c’est la gent féminine qui en souffre le plus, a expliqué ce responsable.

La parole a été donnée également au ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mohamed Miraoui, qui a relevé que l’Algérie a réussi à adopter une stratégie au diapason des objectifs de développement durable, et ce, dans le cadre du programme de développement durable des Nations unies, visant, notamment l’éradication de la pauvreté et le renforcement de la santé.

Par ailleurs, la célébration de la JMA a vu la tenue d’une cérémonie de remise de prix aux agriculteurs qui se sont distingués par leurs résultats et leurs récoltes. Une exposition a été également organisée, rassemblant agriculteurs, opérateurs, entreprises publiques, écoles et instituts, ainsi que les établissement sous tutelle du Madrp. Divers produits agricoles et de transformation ont été exposés.

Cependant, les agriculteurs n’ont pas manqué de faire part de leurs préoccupations. En effet, les problèmes de labelisation et de protection des produits algériens sont soulevés en premier lieu, qui subissent, de ce fait, une concurrence de ceux des pays voisins. L’autre problème soulevé est celui de l’exportation, à l’exemple des dattes, vu que «500 millions de tonnes peinent à être acheminées vers les pays demandeurs». La dernière préoccupation émanant des visiteurs est relative à la cherté des prix, en dépit de l’augmentation de la production nationale.

Il y a lieu de signaler, en plus, que Omari n’a fait état d’aucune mesure concrète allant dans le sens d’atténuer le phénomène d’importation du blé tendre, ainsi que de la poudre de lait qui continuent toujours à peser lourd pour l’Etat. Un phénomène que les scientifiques algériens sont capables de « surmonter avec une volonté politique».