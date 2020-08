Le gouvernement algérien a donné son agrément à la nomination de François Gouyette en qualité d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République française auprès de l’Algérie, a indiqué, hier, un communiqué du ministère des Affaires étrangères. François Gouyette a été nommé, mercredi dernier, à ce poste en remplacement de Xavier Driencourt, parti à la retraite la semaine dernière, à l’issue d’un deuxième mandat d’ambassadeur en Algérie. François Gouyette était jusque-là ambassadeur de France en Arabie saoudite. Le diplomate est réputé être un fin connaisseur du Monde arabe. Il a été en 2001, installé en tant qu’ambassadeur à Abu Dhabi, puis chargé du processus méditerranéen en 2005 avant d’être redirigé vers la Libye en 2008, pour atterrir en Tunisie en 2012 jusqu’à 2016, année où il a rejoint l’Arabie saoudite. Né en 1956 à Paris, François Gouyette est titulaire d’une maîtrise en droit public, d’un diplôme supérieur d’arabe de l’Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco) et d’un diplôme de traducteur (arabe-français). Un riche cursus qui sera mis au service des relations entre les deux pays.