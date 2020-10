Le nouvel ambassadeur de France en Algérie, François Gouyette, se démarque largement de ses prédécesseurs, en choisissant, de s'adresser, dans son premier message, en français à la communauté française et en dardja aux citoyens algériens. Il dira notamment: «Je suis heureux et honoré de prendre la direction de l'ambassade de France «dans un grand pays comme l'Algérie. Le pays d'un peuple fier et courageux, riche d'une culture millénaire. Le pays d'une jeunesse dynamique, créative et ouverte sur le monde». Ce message intervient quelques heures seulement après avoir remis ses lettres de créance au président.