Le général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’ANP a mis en garde une nouvelle fois la bande et ses relais, contre toute atteinte à cette démarche constitutionnelle, à travers la perturbation des élections ou la tentative d’empêcher les citoyens d’exercer leur droit constitutionnel, en soulignant que la justice et tous les organes de l’Etat leur feront face. Au deuxième jour de sa visite à la 2e Région militaire, le vice-ministre de la Défense nationale a prononcé une allocution dans laquelle il est revenu sur l’élection présidentielle du 12 décembre prochain. Pour le chef d’état-major, la prochaine élection est un défi.

«Les concitoyens de bonne volonté contribuent activement à la réunion des conditions adéquates permettant de faire réussir la prochaine échéance électorale du 12 décembre 2019», et d’ajouter : «C’est dans cette noble démarche nationaliste que s’inscrivent, voire doivent être en harmonie, le devoir et le droit.» S’adressant au peuple, le vice-ministre commente «nous sommes entièrement convaincus que le peuple algérien, conscient de son intérêt et de l’intérêt de sa patrie ainsi que de l’ampleur des défis confrontés, saura s’engager dans cette échéance nationale cruciale et saura comment relever le défi par la participation forte et massive dans cet effort nationaliste constructif et s’acquittera de son devoir national en toute liberté et transparence, dans un climat empreint d’une conscience profonde de l’importance de l’évènement et de son rôle dans la réalisation des espérances des millions de vaillants chouhada et des attentes des générations de l’indépendance». Le vice-ministre a indiqué dans ce même contexte : «Notre peuple, notamment la jeunesse, est aujourd’hui, devant une nouvelle opportunité pour prouver à eux-mêmes et au monde entier, qu’ils méritent à juste titre de porter l’étendard des ancêtres qui ont confié l’Algérie comme legs aux enfants des générations de l’indépendance.» Il invite ce même peuple qu’il encense à chaque occasion «ne donnez aucune occasion à la bande et ses relais et prouvez à l’ennemi, avant l’ami, à travers une participation large, libre et intègre à l’échéance présidentielle du jeudi 12 décembre 2019, que l’Algérie a des enfants qui sont mus de prudence, d’intelligence et du sens de responsabilité, à même de leur permettre de relever tous les défis».

En un mot, c’est l’un des défis à relever et le peuple possède l’intelligence qu’il faut pour cette démarche.

Pour garantir la réussite de cet important rendez-vous électoral, le chef d’état-major a donné des instructions fermes à l’armée et aux services de sécurité pour faire preuve d’une grande vigilance «afin d’avorter toute tentative malveillante ou de machination qui attenterait au bon déroulement de cet important évènement et d’empêcher quiconque de perturber ce processus électoral de quelque manière que ce soit». Par la même occasion et tout en appelant à la prudence, le vice-ministre ne manquera pas de mettre une nouvelle fois en garde contre cette bande qui tente par tous les moyens de semer le chaos dans le pays quitte à faire intervenir des organisations étrangères, il avertit que la justice et tous les organes de l’Etat leur feront face. «Nous œuvrerons, soutenus par notre vaillant peuple, à éradiquer la bande et ses relais hypocrites, qui vouent toujours une rancœur et une haine viscérales envers le pays et jouent leurs dernières cartes dans l’espoir de pouvoir faire aboutir leurs desseins abjects.» Enfin, il conclut en soulignant qu’«en ce moment historique précisément, nous distinguerons celui qui est capable de se séparer de toute forme d’égoïsme et d’individualisme et mettre de côté les intérêts personnels étroits, car rien n’a d’importance lorsqu’il s’agit des intérêts de l’Algérie dans de pareilles circonstances». Tel est le message du vice-ministre aussi bien en faveur du peuple que contre les manœuvres de la bande.