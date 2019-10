Le général de corps d’armée, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire et vice-ministre de la Défense nationale, Ahmed Gaïd Salah, a entamé, aujourd’hui, une visite d’inspection et de travail au Commandement des Forces navales, à Alger, 1ère Région militaire. Lors de cette visite de travail et d’inspection, Gaïd Salah est revenu la situation actuelle du pays. Dans ce sens, il a soutenu que l’Algérie était sur la bonne voie. « Le train du pays est mis sur de bons rails », a -t-il insisté. Il a, également, évoqué le projet de la loi de finances 2020 (PLF2020) ainsi que la loi sur les hydrocarbures. « C’est un réel plus pour l’économie nationale. Ces deux lois vont permettre de booster l’économie nationale », a soutenu le vice-ministre de la Défense nationale. « Cela va également donner un nouveau souffle à l’investissement », a- t-il ajouté. Le général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah, a loué, par ailleurs, les efforts de l’Autorité nationale indépendante des élections présidée par Mohamed Charfi.