Nouvelle sortie fracassante de Gaïd Salah ! Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire est en visite, depuis hier, à la 6e Région militaire. Le chef d'état-major a lancé un nouvel avertissement aux « résidus de la “Issaba” », tout en réitérant la relation forte qui lie les Algériens et leurs armée. Gaïd Salah a ainsi assuré qu’il étaitentièrement convaincu que le peuple algérien qui vénère sa patrie et qui est conscient des défis auxquels l'Algérie est confrontée, prendra le dessus et aura le dernier mot pour faire basculer les résultats de ces défis en faveur de l'Algérie. Il saura certainement comment gagner le pari de cette importante échéance nationale, à travers la participation massive de toutes les tranches populaires pour s'acquitter de leur droit, voire de leur devoir national. « La majorité écrasante du peuple algérien veut, en effet, sortir le plus tôt possible de la situation actuelle et espère la tenue des présidentielles dans les délais impartis », a-t-il soutenu. « Ce peuple qui s’est rallié à son armée et s’est tenu debout à ses côtés tel un seul homme considère que l’organisation des élections et le recours aux urnes est la solution idéale, efficace et judicieuse pour le pays et le peuple », a-t-il ajouté. Il a souligné « l’attachement de l’armée et « son souci permanent à s’acquitter de son devoir national envers la nation et le peuple (…) lui dictent l’impératif d’entreprendre, en cette phase cruciale, toutes les mesures relatives à la sécurité des citoyens et de leur assurer toutes les garanties pour une participation massive et efficiente aux élections présidentielles, en toute liberté et transparence ». Enfin, il a lancé un ultime avertissement aux « résidus de la Issaba » qui continuent à comploter contre le peuple et la patrie. « Le peuple algérien, fier de son histoire nationale séculaire saura comment déjouer les plans des comploteurs et des sceptiques parmi les résidus de la bande auxquels nous adressons une nouvelle fois un avertissement quant à l’éventuelle tentative de perturber le peuple. Ce vaillant peuple qui aura l’opportunité une fois encore de tracer les contours d’un avenir prometteur pour l’Algérie », a-t-il conclu.