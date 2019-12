Le Général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'etat-major de l'armée nationale populaire (ANP), est décédé lundi des suites d'une crise cardiaque à l'âge de 79 ans, indique un communiqué de la présidence de la République. Gaïd est un moudjahid de la première heure, avec un riche parcours au sein de l'ANP au service de cette institution et de l'Algérie. Né le 13 janvier 1940 dans la wilaya de Batna. Jeune militant du mouvement nationaliste, il rejoint à l'âge de 17 ans, le maquis où il gravit les échelons de la hiérarchie pour être désigné Commandant de Compagnie, respectivement aux 21e, 29e, et 39e bataillons de l'Armée de Libération Nationale, selon sa biographie publiée sur le site internet du ministère de

Défense nationale. A l'indépendance, après un cycle de formation en Algérie, pendant deux (02) ans et en ex-URSS, pendant deux(02) ans également, de 1969 à 1971, il a été diplômé notamment à l'Académie de Vystrel (Moscou).

Le défunt a participé, en 1968, à la campagne du Moyen Orient en Egypte. Il a eu à assumer au sein du corps de bataille terrestre les fonctions suivantes : Commandant de groupe d'Artillerie, Commandant de Brigade, Commandant du Secteur Opérationnel Centre / Bordj Lotfi 3ème R.M, Commandant de l'Ecole de Formation des Officiers de Réserve/Blida/1 R.M, Commandant du Secteur Opérationnel Sud de Tindouf en 3ème R.M, Commandant Adjoint de la 5ème Région Militaire, Commandant de la 3ème Région Militaire et Commandant de la 2ème Région Militaire.Gaïd Salah a été promu au grade de Général-Major le 5 juillet 1993 et Commandant des Forces Terrestres en 1994.