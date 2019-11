Le général de corps d’armée, vice-ministre de la Défense nationale et chef d’état-major de l’ANP, Ahmed Gaïd Salah, est en visite, depuis ce matin, à la quatrième Région militaire (Béchar). Lors de cette visite, le chef de l’armée s’est félicité de la réponse du peuple à la « Issaba ». « Elle a eu la réponse qu’il fallait du peuple algérien à travers tout le territoire national », a- t-il souligné. « La bande et ses relais ont perdu toute relation avec l’histoire du peuple », a t-il ajouté non sans rappeler la relation qui lie le peuple et son armée. « Les Algériens connaissent très bien les parties qui sont jalouses de cette relation, et qui tentent de la détruire », a t-il soutenu en insistant sur la réponse des Algériens aux ennemis de la nation. Gaïd Salah a également parlé de l’élection présidentielle. Il a dans ce sens réaffirmé que le Haut commandant de l’armée n’avait aucune ambition politique. « Notre seul but est de protéger la nation », insiste -t-il. « Nous sommes en admiration pour l’aura populaire pour cette élection », a-t-il indiqué en mettant en avant les marches de soutien à cette joute électorale, ainsi qu’à l’ANP. « Le peuple appelle à aller voter en masse le 12 décembre prochain », a-t-il conclu.