Le général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a souligné jeudi à Blida, que de l'installation de l'instance nationale indépendante pour la préparation, l'organisation et la surveillance des élections présidentielles est une « extrême priorité » dans le processus de dialogue national. « Nous avons souligné, depuis le début de la crise, la nécessité d'adopter la voie du dialogue, qui constitue la meilleure issue pour converger les points de vue et mener le pays vers un havre de paix », a déclaré le général de corps d'armée dans une allocution lors de sa visite, hier, à la 1ère Région militaire à Blida. Il a, dans ce sens, apporté son soutien au Panel de dialogue coordonné par Karim Younès. « Nous valorisons, au sein de l’Armée Nationale Populaire, les efforts de l’Instance nationale de médiation et de dialogue dans sa noble mission et encourageons ses initiatives visant à accélérer la tenue des phases du dialogue et la prise de toutes les mesures menant à la concrétisation de l’objectif escompté », a -t-il assuré. Il a insisté, à cet égard, pour que « ce dialogue soit mené dans un climat empreint de bonne intention, de sincérité et d'honnêteté, conduit par des personnalités nationales sincères, crédibles et compétentes, qui croient réellement en le dialogue et œuvrent à le faire réussir, n'attendant aucune récompense ou remerciement, mettant en avant l'intérêt suprême de la patrie et se démarquant des préalables qui entravent le processus de dialogue, car nous avons foi dans le dialogue sérieux aux objectifs bien définis, nous le saluons et le soutenons », indique un communiqué du ministère de la Défense nationale. « Un dialogue constructif à même d'offrir les solutions appropriées et de créer les conditions idoines pour se diriger vers les présidentielles et les organiser le plus tôt possible. Des présidentielles qui passent impérativement par l'installation diligente de l'Instance nationale indépendante pour la préparation, l'organisation et la surveillance des élections présidentielles comme extrême priorité dans le processus du dialogue national », a affirmé le chef d'ètat-major de l'ANP.