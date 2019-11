Dans un communiqué adressé à notre rédaction, le ministère de la Défense nationale annonce la visite, du général de corps d’armée, vice-ministre de la Défense nationale et chef d’état-major Ahmed Gaïd Salah à la quatrième Région militaire à partir d’aujourd’hui. Une visite, a-t-on précisé, d’inspection et de travail lors de laquelle, le vice-ministre animera des réunions d’orientation. Mais c’est aussi un déplacement qui intervient trois jours après le lancement de la campagne électorale marquée par une atmosphère tendue.

En effet, des incidents ont été enregistrés lors des meetings des candidats aussi bien à Tlemcen qu’à Alger où respectivement Ali Benflis et Abdelkader Bengrina ont été chahutés et subi la colère de dizaines de personnes animées par des slogans hostiles. Mais pas seulement puisque des citoyens sortis à Oran, Constantine et Annaba pour exprimer leur soutien à l’ANP et l’élection ont été également la cible d’insultes et parfois d’agressions physiques des opposants au scrutin du 12 décembre.

Pourtant et dans ce contexte bien précis le vice-ministre de la Défense avait averti : «La loi sera appliquée avec toute la rigueur requise à l’encontre de toute personne qui tente d’entraver ce processus électoral décisif, ou d’influencer, désespérément, la conscience du peuple algérien et son empressement à participer massivement et avec détermination, aux prochaines présidentielles.» Il avait estimé en outre que «le salut du pays passe par ses fidèles enfants, et ne permettra pas à cette minorité dépourvue de patriotisme, de faire usage de mensonge et de désinformation et de déformer la vérité, en croyant que cela lui permettra encore une fois de tromper tout le monde». A la veille du début de la campagne électorale, le Haut commandement de l’Armée nationale populaire a dans un communiqué «exhorté tous les citoyens jaloux de leurs pays à participer activement aux côtés des Forces de l’Armée nationale populaire et des services de sécurité qui sont mobilisés jour et nuit et avec une grande vigilance disposés et disponibles à assurer la réussite de ce rendez-vous crucial pour l’avenir du pays et relever le défi pour renforcer et consolider la place et l’image de l’Algérie». Le Haut commandement de l’ANP ne manquera pas de rassurer que toutes les dispositions pour sécuriser les citoyens ont été prises dans les moindres détails. L’on s’attend donc à ce que le vice-ministre revienne sur ces incidents qui ont marqué ces trois premiers jours de la campagne électorale. Le vice-ministre va confirmer avec plus de rigueur «les instructions et les orientations nécessaires données à tous les Forces et les Services de sécurité concernés pour garantir les conditions adéquates et permettre au peuple algérien de participer massivement à la campagne électorale et au prochain scrutin présidentiel en toute liberté et transparence», en avertissant une fois de plus ceux qui tentent de semer le doute et la confusion parfois avec violence au sein du peuple.