Hassane Rabhi cumule depuis hier, les portefeuilles de la Communication et de la Culture. Cela en plus d’être porte-parole du gouvernement. La triple mission est d’autant plus importante pour Rabhi qu’elle exige un capital de volonté, de disponibilité et d’engagement, qu’il ne sera certainement pas facile de réussir. Le challenge est donc assez relevé, mais il est admis que les trois casquettes du ministre n’en font en réalité qu’une, compte tenu de l’interaction entre la culture, la communication et l’exercice, somme toute, passionnant, d’expliquer à la presse les lignes directrices d’un gouvernement, dont la mission est loin d’être une sinécure. Qu’on se le dise donc, Hassane Rabhi est ministre de la Communication dans un Exécutif qui doit faire bien plus qu’en temps «normal», pour faire passer son message.

Les nombreuses sorties médiatiques du porte-parole du gouvernement et l’effort qu’il fournit, au quotidien, à l’effet de rendre lisibles les actions de l’équipe de Noureddine Bedoui, ont largement leur raison d’être, dans un contexte chahuté par une «surtension» politique et politicienne, obligeant à un travail encore plus colossal pour faire émerger la voix de l’Exécutif. La mission de Rabhi est d’autant plus complexe que la moindre allusion au contexte politique actuel l’expose aux «radiations» d’une scène politico-médiatique actuellement en surchauffe. C’est dire le courage dont fait montre le ministre de la Communication et de la Culture, lorsqu’il aborde publiquement et ouvertement le dialogue en cours. Il a évoqué frontalement la question lors de sa visite au sud du pays et hier encore, à l’occasion de la cérémonie de passation de consignes entre lui et l’ex-ministre de la Culture. En multipliant les déclarations sur ce sujet précisément, le ministre apporte un éclairage nécessaire quant à la position de l’Exécutif vis-à-vis de cette question et marque, par la même occasion, la cohésion de l’Etat dans l’approche qu’il fait sur le dialogue inclusif.

L’exercice, difficile faut-il le souligner, n’est pas un simple «saupoudrage» politicien, mais bel et bien une nécessité de l’heure. Même si l’opinion publique ne semble pas vraiment convaincue par le gouvernement, celui-ci est en droit et a même le devoir d’exprimer sa position. Garder le silence dans les circonstances qui sont celles, actuellement, du pays, serait bien plus néfaste que de communiquer, quitte pour ce faire à essuyer des critiques.

Hassane Rabhi qui prend l’intérim de la Culture en plus de la Communication qu’il avait déjà, aura ainsi plus d’espace d’expression et un plus large auditoire qui, faut-il le relever, se recoupe, en ce sens que la communication requiert aussi de la culture.