Direct et intransigeant, le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum a répliqué avec fermeté à la résolution adoptée, il y a quelques jours par le Parlement européen. «Ne nous donnez pas de leçons, ne nous prenez pas de haut, ne nous dites pas ce que nous avons à faire. » C’est en ces termes que Sabri Boukadoum a commenté cette résolution, en marge de sa participation à la 5ème édition de la Conférence MED Dialogues à Rome. «Que ce soit le Parlement européen ou qui que ce soit : ne vous mêlez pas de nos affaires intérieures !», a tranché Boukadoum, jugeant que «le Parlement européen est allé trop loin. C’est un manque de considération et de respect qui n’est pas acceptable». Le chef de la «diplomatie» algérienne, cité par le magazine Jeune Afrique a ainsi rejeté «toute ingérence dans nos affaires. Nous n’avons pas apprécié cette résolution, pour le dire en termes diplomatiques». Il y a quelques jours, le Parlement européen a adopté une résolution sur «la situation des libertés en Algérie». Pour rappel, cette résolution a soulevé un tollé national et international. Ayant condamné à l’unanimité cette immixtion du Parlement européen dans les affaires internes, de l’Algérie. Ainsi, plusieurs instances officielles, partis politiques, organisations et associations nationales ont dénoncé vigoureusement la résolution adoptée par le Parlement européen sur «la situation des libertés en Algérie», la qualifiant d’«ingérence flagrante dans les affaires internes et de provocation à l’encontre du peuple algérien».