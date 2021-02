Deux ans, ce n'est rien dans la vie d'une révolution pacifique dont le peuple, longtemps opprimé et interdit de parole, a comme objectif majeur de renouer avec toutes ses libertés. En célébrant, aujourd'hui, le second anniversaire du Hirak, le peuple algérien qui a su subjuguer le monde avec sa «Silmiya», marquera l'anniversaire d'une grande lutte qui n'est qu'à ses débuts. En effet, les millions d'Algériens qui ont déferlé dans les rues un 22 février 2019 et chaque vendredi depuis - jusqu'à la trêve observée en raison de la pandémie de coronavirus-, pour dénoncer l'arbitraire, la hogra, la corruption, l'oligarchie et tout un régime despotique, ont écrit une nouvelle page glorieuse de l'histoire du pays. Ils ont réussi à briser le mur de la peur et du silence, affichant leur détermination à reprendre leur destin en main. Construire la nouvelle Algérie où chacun jouira de tous ses droits, disposera d'une justice sociale, de l'égalité devant la loi, d'un accès juste aux soins, à l'instruction, de la liberté de s'exprimer, du droit d'être différent....ne se fait pas en un jour, ni en 2 ans.

La lutte demande patience et obstination. La nouvelle République dont rêve chacun de nous, ne survient pas sur un simple souhait, elle se construit. La célébration du Hirak aujourd'hui, va se faire alors que le pays est engagé, depuis plus d'une année, dans une voie de réformes, après la tenue de l'élection présidentielle en décembre 2019, remportée par Abdelmadjid Tebboune. Elu président, Tebboune a promis, dès le premier jour, de répondre à l'expression populaire et de bâtir cette Algérie nouvelle, demandée par le Hirak. Pour illustrer sa volonté de concrétiser ses engagements, le chef de l'Etat vient de décréter une grâce présidentielle en faveur des détenus d'opinion.

Un geste d'apaisement qui n'a pas manqué d'être salué, mais non sans attendre d'autres actions qui répondent aux aspirations des citoyens. Nombreuses d'ailleurs, mais dont l'accomplissement ne pourrait se faire, estime le président, sans la participation de toutes les forces vives du pays. Et c'est là le véritable challenge du chef de l'Etat. Il s'agit de rétablir la confiance avec le peuple qui a fait le choix d'agir, de parler et de manifester. Il s'agit de l'amener à canaliser toute cette énergie dans la perspective de construire une démocratie qui ne saura, cependant, voir le jour sans l'ouverture du champ politique, des libertés publiques, du droit à l'expression et à la pensée et du libre débat.

Les Algériens qui ont crié des dizaines de semaines durant d'une seule voix «pacifique, pacifique» et qui vont sûrement, célébrer le second anniversaire du Hirak, dans cet esprit, seront seuls maîtres de la démarche qu'ils adopteront dans les jours à venir. Il reste cependant indéniable qu'ils vont poursuivre leur marche pour atteindre leur aspiration. Et la marche des Algériens, leur Hirak, ne se résume pas uniquement dans les manifestations du vendredi. Après la prise de conscience qu'il a provoqué le 22 février dernier, le Hirak qui a jailli des tripes de chaque citoyen, alimente quotidiennement son combat. Quel que soit le temps que cela prendra, il poursuivra sa lutte pacifique pour concrétiser son rêve: être libre et vivre dignement dans le pays qui lui a été légué par ses ancêtres.

L'Algérien qui a apprécié, le temps d'un Hirak, la saveur de la vraie démocratie, n'est pas près d'en oublier le goût. Et pour garder l'arôme en permanence dans sa bouche, il est prêt à faire du Hirak, un mode de vie.