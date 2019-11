Comme chaque vendredi, des habitants de Djelfa, qui prennent part au Mouvement populaire, marchent vers le siège de la wilaya point d’orgue des manifestations pacifiques de la ville. Sauf que ce vendredi 8 novembre ne s’est pas passé comme prévu, puisque à la surprise générale, les forces de l’ordre ont empêché les manifestants de se rendre sur place, les lieux étant déjà occupés par les partisans de l’élection présidentielle du 12 décembre prochain.

En effet au fil des vendredis, le siège de la wilaya est devenu le symbole des changements auxquels aspirent bon membre de riverains. Comme affirme Saïd, contacté par nos soins : «C’est aux environs de 15h30 que nous sommes arrivés à proximité du siège de la wilaya, mais la police nous a empêchés d’atteindre notre objectif à quelques dizaines de mètres de ce dernier, l’endroit étant occupé par les pro-élection. On pouvait entendre les slogans en faveur du scrutin, scandés par ces manifestants.» Selon la même source, ces derniers ont rebroussé chemin quand tout à coup des échauffourées ont éclaté entre les deux groupes de citoyens. «Fort heureusement, il n’y a pas eu d’affrontements durs. Les gens se sont dispersés très vite», poursuit notre interlocuteur qui s’inquiète de l’amplification de ce genre de pratique avec l’approche de l’échéance présidentielle. «L’approche du scrutin divise et ravive les tensions», en raison d’une posture de moins en moins tolérante au sein de la population, regrette Saïd. Depuis le début du Mouvement populaire, un seul mot d’ordre paraissait comme un principe immuable, le pacifisme, sauf que depuis quelque temps les rixes entre citoyens d’opinions politiques différentes se multiplient et sont exacerbées par certaines pages sur les réseaux sociaux.

Pour Saïd ce qui s’est passé à Djelfa ne peut pas être considéré comme un complot politique, mais relève plus de l’excès de zèle personnel de la part des militants de base qui veulent se montrer.

«Je ne pense pas que qui que ce soit appelle à la violence entre manifestants», souligne notre interlocuteur et également témoin oculaire.

Pour inquiétante que cette situation puisse paraître, les observateurs ne croient pas à une sorte d’effet domino. D’autres manifestations pro-élection ont eu lieu à Oran, Sidi Abbès, Tlemcen, Jijel et ailleurs, sans que l’on enregistre le moindre incident. Il reste que la vigilance doit être de mise et la condamnation de ce genre de situations doit être unanime.

Même si rien de sérieux n’a été enregistré à Djelfa. Ce qui s’y est produit sonne comme une «alerte».

Thinhinane Makaci