Contrairement aux années précédentes les « parkingueurs » ne semblent plus dicter leur lois aux estivants. Ce harcèlement est fini avec la présence en force des policiers en tenue blanche qui sillonnent les plages, mais certainement du fait des éléments de la Gendarmerie nationale qui veillent à la sérénité des estivants qui fuient les villes pour trouver un moment de paix. Sauf pour ceux qui détiennent une autorisation d’exploitation généralement des hôtels pour leurs clients, les parasols ne sont plus imposés ou placés. Les visiteurs ont le choix entre placer le leur ou louer. En cette journée bien ensoleillée où la chaleur à atteint les 40°c on observe toute la satisfaction de ces familles à respirer l’air pur de la mer. Si certains viennent passer la journée, notamment ceux qui habitent loin, d’autres préfèrent trouver place vers 15 heures pour reposer les nerfs et se détendre. Un moment vraiment paisible qui nous conduit à prendre quelques témoignages. Mustapha est venu avec quelques amis se rafraîchir, ses compagnons et lui ont décidé d’installer leur propre parasol. Il nous confie : « On est bien tranquille cette année, on sent vraiment la différence d’un air paisible cette peur semble disparaître espérant à jamais, surtout que certains n’hésitent pas à user de la violence à l’encontre des estivants. »

Un dispositif efficace

On y voit même des femmes seules autour d’une table à profiter de la fraîcheur de la plage. Mina, Hayet et Sabrina ont fait le déplacement depuis Constantine : « On est bien tranquille et surtout rassuré de voir les gendarmes et les policiers ; on a pris le risque et franchement on n’est pas déçu », souligne Sabrina une étudiante. Hayet sa sœur « y a quand même un changement c’est remarquable d’ailleurs, je suis surtout surprise par la propreté des plages, c’était loin d’être comme ça l’année dernière ». Pour ce papa venu avec son épouse et ses deux enfants : « La vérité ? »

Surveillance particulière

Avant, j’hésitais à prendre le risque pour venir en famille ; là, c’est là troisième fois que je fais le déplacement et je vous assure que je suis satisfait. Je suis tranquille et mon épouse peut aussi profiter de la mer. » C’est en somme les témoignages que nous avons collectés et c’est rassurant. Pour cette saison estivale, la direction générale de la Sûreté nationale aura mobilisé plus de

80 000 policiers pour un plan spécial été. C’est tout un programme et une série de mesures qui ont été pris par la Dgsn «Un dispositif sécuritaire efficace a été mis en place à titre préventif, à la faveur du déploiement des brigades mobiles et pédestres au niveau des lieux très fréquentés par les citoyens. »

Les marchés, les gares routières, les places publiques et différentes plages bénéficient d’une surveillance particulière. En sus de l’envoi de patrouilles aux quartiers qui enregistrent des tentatives de cambriolage de maisons dont les propriétaires sont partis en vacances, en veillant à assurer une intervention rapide en cas d’atteinte à la sécurité publique», rapportent des sources de ce corps qui ajoute, concernant la sécurisation des plages, «des postes de police ont été mis en place pour la prise en charge des plages autorisées à la baignade, dotés de tous les moyens et équipements nécessaires à même de permettre aux éléments de la police d’accomplir pleinement leur mission, et de renforcer les brigades opérationnelles chargées de l’assainissement de la voie publique et de la lutte contre les formes d’atteinte aux règles de santé, d’hygiène publique et à l’environnement urbain». Pour sa part, le commandement de la Gendarmerie nationale a reconduit le plan dit «Delphine» à l’occasion de la saison estivale. Ce plan a pour objectif la sécurité des estivants, nationaux ou étrangers, qui ont l’habitude de fréquenter les plages qui s’étendent sur 1 200 km. Dans ce cadre on compte le déploiement depuis le 1er juin et jusqu’au 30 septembre, de plus de 27 000 gendarmes à travers les plages, soit un taux de couverture de 80% des plages accessibles aux estivants dans 14 wilayas. Le déploiement des gendarmes, « se fera en fonction des besoins de chaque wilaya s’agissant de la sécurité des personnes », a-t-on confié. On note qu’Alger, Boumerdès, Tizi Ouzou, Tipasa et Jijel nécessitent une prise en charge particulière. Ce qui n’est pas le cas pour Annaba par exemple et Skikda vu la présence de la police. Dans son plan, la Gendarmerie nationale a même mobilisé des brigades canines tout en ayant un œil bien ouvert sur les opportunistes qui chercheraient la moindre occasion pour rompre la tranquillité des estivants. A cet effet, les mêmes services auront à leur disposition 8 000 véhicules, motocyclettes et hélicoptères, pour assurer une couverture maximale des territoires où la fréquence du mouvement des populations, notamment les familles et les touristes, est dense.