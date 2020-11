Le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin effectuera une visite de travail de deux jours en Algérie à compter d'aujourd'hui, a indiqué le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire. «Dans le cadre des relations de coopération bilatérale, le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud recevra son homologue français, Gérald Darmanin qui effectuera une visite de travail en Algérie les 7 et 8 novembre 2020», a souligné la même source qui précise que cette visite constituera «une occasion pour échanger les vues au sujet de la coopération entre les secteurs de l'Intérieur des deux pays et examiner les voies de renforcement de la coordination dans nombre de domaines d'intérêt commun».

Durant son séjour, le ministre français de l'Intérieur, qui sera accompagné de Nicolas Lerner, patron de la Dgsi, et Laurent Nunez, coordinateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, abordera avec Kamel Beldjoud les questions des flux migratoires, du renforcement des contrôles aux frontières, de la politique d'asile et d'immigration. Le ministre français de l'Intérieur a précisé qu'à l'occasion de son déplacement en Algérie et en Tunisie, il discutera avec ses homologues ministres de l'Intérieur pour échanger davantage d'informations et se mettre d'accord «sur le renvoi d'un certain nombre de personnes qui appartiennent à ces pays, puisqu'ils ont la nationalité de ces pays et qu'ils sont confondus de radicalisation dans notre pays», a déclaré Gérald Darmanin. Prévue de longue date, cette visite a pris un tour nouveau avec les derniers attentats commis en France. Ainsi, l'attentat qui a fait trois morts dans la basilique de Nice (sud-est) fin octobre, son auteur présumé est un jeune Tunisien fraîchement arrivé en Europe clandestinement par l'île italienne de Lampedusa. Ainsi, Gérald Darmanin, outre le renforcement de la coopération avec les pays du Maghreb, vise à obtenir de ces pays qu'ils acceptent de reprendre sur leur sol des clandestins radicalisés et, surtout de faciliter la reconduite à la frontière de migrants illégaux. Quelles que soient les réponses, une chose est certaine: l'émotion sera au rendez-vous. Durant son séjour en Algérie, Gérald Darmanin devrait se rendre au douar Ouled El-Ghali dans la wilaya de Mostaganem, du village natal de son grand-père, Moussa Ouakid. «C'est la première fois qu'un ministre de l'Intérieur est petit-fils d'Algérien, ça n'est quand même pas rien», a souligné Gérald Darmanin auprès du Parisien.