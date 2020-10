Le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, se rendra en Algérie dimanche prochain, selon des médias de l'Hexagone. L'annonce de cette visite qui intervient dans un contexte dramatique en France, après l'assassinat d'un enseignant par un individu originaire de Tchéchénie et disposant du droit d'asile, aura, à n'en pas douter, une consonance antiterroriste certaine. Les mêmes média rapportent, à ce propos, que le ministre français de l'Intérieur sera accompagné du directeur général de la Sûreté intérieure (Dgsi), très impliqué dans la lutte contre les réseaux terroristes. L'on avance de même source, que Darmanin abordera avec son homologue algérien le sujet des «ressortissants algériens radicalisés en situation irrégulière en France». Cette même question abordée, lors de son dernier séjour marocain, jeudi dernier, occupe la France au plus haut point, notamment après la série d'attentats perpétrés par des jeunes extrémistes. Il se trouve que ces derniers ne sont pas algériens et bénéficiaient de titres de séjour en règle. Ce qui revient à «corriger» les médias français, en soulignant que le ministre français vient aussi pour profiter de l'expérience algérienne en matière de lutte contre l'extrémisme violent. La «liste d'islamistes que la France veut expulser» que les médias français mettent en possession du ministre Darmanin demeure un mystère, sachant que l'écrasante majorité des prédicateurs violents se recrutent actuellement dans la communauté marocaine établie en France. On en arrive même à évoquer une filière marocaine.

Même si cette visite était programmée bien avant le drame, vécu par la France, depuis quelques jours, cette montée en puissance du terrorisme dans l'Hexagone sera à n'en pas douter abordée lors des discussions entre Algériens et Français. La question de l'immigration illégale viendra en second plan. Il y a lieu de rappeler, enfin, que la visite de Darmanin interviendra après celle de son collègue des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian qui était jeudi dernier à Alger.