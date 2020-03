«Emploitic» et son partenaire «central Test» organisent, aujourd'hui, un forum dédié à l'utilisation des tests psychométriques dans les ressources humaines.

«Central Test», est un éditeur international de solutions en évaluation du potentiel humain. Au-delà des incontournables CV et entretiens d'embauche dans le processus de recrutement, les tests psychométriques, communément appelés «e-testing» s'avèrent être un puissant outil aux mains des décideurs au service à la fois du «recrutement, de la formation, de la gestion de carrière», mais aussi de la prévention des risques psycho-sociaux. Le forum, qui se tient à partir d'aujourd'hui à Alger, est destiné aux acteurs de la gestion de la ressource humaine au sein des entreprises et organisations du tissu économique algérien. Il vise ainsi la vulgarisation des clés de réussite de l'implémentation du «e-testing» et l'atteinte rapide de ses objectifs à l'ère de la digitalisation de l'entreprise. Il s'agit aussi d'évaluations, combinant l'analyse de la personnalité et des motivations avec des approches intégrant les intérêts, les capacités intellectuelles et les aptitudes spécifiques, ajoutés à l'intelligence émotionnelle.

Fidèle aux principes-mêmes de sa création depuis près de 15 ans, à savoir la promotion et la valorisation du marché de l'emploi en Algérie, «Emploitic» demeure à l'écoute permanente à la fois des demandeurs d'emploi, mais aussi des entreprises qu'elle accompagne par des solutions pratiques toujours plus innovantes, qu'il s'agisse de recrutement, de formation ou d'évaluation de leur capital humain.

Tout ceci s'inscrit dans la digitalisation des pratiques RH (Ressources humaines) fait-on savoir. Représentant exclusif en Algérie de «Central Test», «Emploitic» est aussi membre de «The Network», réseau mondial numéro un du recrutement en ligne. Ce forum s'inscrit en droite ligne dans la transformation digitale de l'entreprise.