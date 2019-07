Le général Ghali Belkecir, désormais ex-commandant de la Gendarmerie nationale a été démis de ses fonctions par le président de l’Etat.

Remplacé par le général Abderrahmane Arar, en vertu d’un décret présidentiel, le départ de Belkecir était dans l’air depuis plusieurs mois. Son nom a, en effet, été évoqué dans beaucoup d’écrits de journaux électroniques, notamment depuis le limogeage de son épouse, ancienne présidente de la cour de justice de Tipasa.

La rumeur publique faisait état de comportements suspects de la magistrate et de son mari. Il faut préciser qu’aucune plainte ou autre poursuite judiciaire n’ont été engagées contre Belkecir et son épouse, mais la persistance des critiques sur les réseaux sociaux a fait « tache » sur le fonctionnement du corps de la gendarmerie, très impliqué dans la lutte contre la corruption. Faut-il préciser que la quasi-totalité des affaires en rapport avec la corruption ont été traitées par les services de la police judiciaire de la Gendarmerie nationale. Aussi, le limogeage du général Belkecir, qui avait remplacé Menad Nouba à la tête du corps d’élite de l’ANP, devenait une affaire de temps. Avec le décret portant son limogeage, la Gendarmerie nationale passe un cap important.

Son remplaçant, le général Abderrahmane Arar, qui, au passage n’a aucun lien de parenté avec le président du Forum civil pour le changement, initiateur de la liste de 13 personnalités pour encadrer le dialogue, est «un enfant de la boîte», pour avoir déjà occupé plusieurs postes de responsabilité au sein de la Gendarmerie nationale. Il a, ainsi, été chef d’état-major du 1er commandement de la GN de Blida, chef du 6e commandement régional de Tamanrasset.

Il avait également occupé les postes d’inspecteur régional au sein du 2e Commandement régional de la gendarmerie d’Oran et du Groupement territorial de Relizane.