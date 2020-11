Elle avait assisté de nombreuses mamans, qui ont mis au monde des enfants, aujourd'hui femmes et hommes de grande qualité. Certains sont devenus des députés, des présidents d'associations, des élus. Sa disparition les a beaucoup peinés. Elle, c'est Ghania Stambouli, une sage-femme très connue dans la ville de Béjaïa. Elle a rendu l'âme avant-hier, retrouvée seule dans son domicile. Fille du caïd Amara, son père et sa famille ont été corrects durant la guerre d'indépendance, ce qui leur a valu le respect de la population. Sa famille fait partie des notabilités locales. Sage-femme à la compétence reconnue, elle a essentiellement exercé à titre privé. De par son métier, elle était proche des familles béjaouies, jouissait d'une grande estime. Malgré un mode de vie à l'occidental, elle est restée attachée à nos principes», disait d'elle l'ex-député Djamel Ferdjallah, tout aussi peiné que Hocine, président d'une association connue de la ville de Béjaïa, qui sur sa page Facebook, écrivit: «triste nouvelle, je suis très touché par le décès de notre chère Ghania Stambouli (sage- femme) celle qui m'a mis au monde, paix à son âme.» Karima Bouzouzou a, pour sa part, déclaré: «Ton départ est une nouvelle déchirure pour nous, tata Ghania Stambouli, Béjaïa perd l'une de ses figures emblématiques en ta belle personne! Repose en paix, toi qui as passé une très grande partie de ta vie à exercer le plus beau des métiers, celui de donner la vie....Allah yerahmek Inchallah. Ghania Stambouli, la femme qui a vu naître des générations d'enfants de Béjaïa vient de quitter ce monde. L'icône de Bougie, la pionnière des sages-femmes n'est plus, rappelée par le Tout-Puissant.» «Un baisser de rideau qui met fin à plus d'un demi- siècle de dévouement pour ce noble métier de sage-femme qu'elle a exercé avec amour et passion», écrit l'ex-député du RCD, Djamel Ferdjallah dans un hommage émouvant. La fille du caïd Amara faisait partie des premières autochtones à porter l'étendard de l'émancipation à Béjaïa. Elle vivait sa modernité sans rien renier de son attachement aux valeurs qui fondent la personnalité algérienne. Du temps de la colonisation, on raconte qu'elle n'avait rien à envier aux jeunes Européennes, tant elle affichait la classe et l'élégance qui faisaient envie. «La génération de mon père s'en souvient et la mienne peut témoigner de sa noblesse au crépuscule de sa vie. Malgré un certain âge, elle ne rechignait pas à l'effort de pratiquer régulièrement la marche à pied. Je la croisais souvent lors de ses sorties pédestres en fin de journée dans les rues de Béjaïa», ajoute-t-il non sans cet émoi «Je la revois encore engoncée dans son impeccable doudoune, me martelant son opposition à l'accouchement par césarienne.» Elle était farouchement attachée à la formule de mise au monde par voie basse. À la fin de sa vie, elle en avait fait une cause. Elle consacrait beaucoup de son temps à sensibiliser les futures mamans contre ce qu'elle assimilait à un fléau des temps modernes. Par un acte du destin, «cette femme au grand coeur n'a pour sa part jamais eu d'enfants, biologiquement s'entend», précise encore Djamel, qui conclut: «La joie de la maternité, elle la doit à ces milliers de bébés qu'elle a assistés dès leurs premiers vagissements.» À Béjaïa tous se considèrent quelque part, comme les enfants de Ghania Stambouli. Qu'elle repose en paix.