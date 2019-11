Filali Ghouini a affiché ce samedi, le soutien de sa formation politique au candidat à la présidentielle, Abdelmadjid Tebboune, dans une déclaration au terme des travaux de la session extraordinaire du conseil de la choura, considérant que ce dernier, « présente un programme solide », indiquant « l’engagement du mouvement El Islah et ses militants à mettre en oeuvre cette décision ».

Une orientation du mouvement El Islah déjà annoncé d-s le lancement du processus électoral, et une position qui annonce, à la veille de la campagne électorale, l’ouverture du bal des alliances et des actions de repositionnement sur l’échiquier électoral.

Cela étant, pour le mouvement El Islah , il s’agit de contenu et d’efficacité, des programmes des candidats pour la réussite de cette échéance électorale.

Dans ce sillage, afin de « consacrer la souveraineté du peuple et satisfaire les revendications légitimes dans le cadre de la nouvelle République à laquelle aspire tout un chacun », le président du mouvement El Islah, a appelé les Algériens à participer massivement au prochain scrutin présidentiel prévu le 12 décembre. Considérant que « La prochaine élection présidentielle sera le point de départ vers la consécration de la nouvelle République dont rêve la majorité des Algériens et qui aura pour principale référence la déclaration du premier Novembre 1954 », a indiqué Ghouini.

Dans ce contexte, il a réitéré, l’attachement de sa formation politique à « saisir l’occasion du prochain scrutin présidentiel pour élargir la base des participations et procurer un soutien populaire au candidat Abdelmadjid Tebboune en adoptant le dialogue et la concertation avec l’ensemble des acteurs dans le paysage politique national ».

Soulignant l’impératif d’aller vers « le changement dans le cadre de la légitimité constitutionnelle ».

Concernant la suite des événements, le président du Mouvement El Islah a dit espérer que « la prochaine élection sera transparente, crédible et couronnée par l’élection d’un nouveau président qui puisse exercer toutes ses prérogatives constitutionnelles ».

Dans ce sens, le secrétaire général du mouvement El Islah, avait déclaré en mois de juin, qu’« il faut renforcer le front intérieur et favoriser l’exercice de la politique dans un cadre ouvert et large, de façon à permettre à tous les acteurs de s’exprimer librement, à travers la levée des pressions et des obstacles et surtout la recherche de consensus entre les familles politiques. Car pour ce rendez-vous, les circonstances sont inédites et complètement différentes des échéances électorales précédentes, du fait qu’elles contiennent la promesse de la transparence et de la neutralité, à travers l’Autorité indépendante mise en place, et surtout, parce qu’il y a eu l’unanimité sur le choix de la solution électorale. A ce sujet, pour nous, il s’agit de transformer les slogans et les revendications en voix exprimées dans les urnes ».