Fidèle à ses positions et fortement attaché à la solution constitutionnelle pour sortier le pays d'une crise multidimensionnelle, le président du mouvement El Islah, Filali Ghouini, n'a pas manqué l'occasion de l'ouverture de la session ordinaire du bureau national du mouvement, ce vendredi, pour attirer l'attention sur les dangers et les menaces qui guettent l'Algérie en cette période délicate. Mettant en avant l'importance de valoriser les acquis enregistrés en matière de concrétisation des étapes importantes du processus constitutionnel, Filali Ghouini a insisté sur la nécessité de poursuivre cette voie et de la consolider dans le but d'aboutir au changement espéré «Le mouvement El Islah a affirmé, son adhésion totale aux différents ateliers de l'Algérie nouvelle pour concrétiser le changement à même de répondre aux aspirations des Algériens et de préserver la sécurité et la stabilité du pays» précise-t-il. Dans cet élan, le président du mouvement El Islah, est revenu sur l'importance du renouvellement des institutions, et des assemblées, mettant en exergue une avancée remarquable à travers la décision de dissoudre l'APN, et de donner aux Algériens la liberté et la possibilité de choisir leurs représentants, dans la transparence, loin des pratiques sournoises, qui ont mis le peuple au rang de mineur durant des décennies. Pour Ghouini, l'heure est à la mobilisation pour faire des prochaines élections, le point de rupture avec un passé douloureux, où la discorde, la division et la manipulation ont fini par avoir raison de toutes les tentatives de rapprochement des citoyens de l'Etat. Il appelle à une participation massive, soulignant que «sa formation participera massivement aux prochaines élections législatives, ainsi qu'à toutes les échéances et autres rendez-vous nationaux pour contribuer au parachèvement de l'édification des institutions de l'Algérie nouvelle dont tout un chacun rêve».

Convaincu qu'une grande partie des Algériens a pris conscience du danger interne et externe et les menaces de déstabilisation planant sur le pays, Filali Ghouini a insisté sur «la nécessité de renforcer la cohésion nationale et le front internes pour faire face aux différents défis, au vu des crises auxquelles le pays est confronté».

Seule alternative susceptible de faire face aux feux nourris des ennemis de la nation, notamment à une période crucial, où l'on veut faire croire que l'Algérie a renoué avec les rapports de force et les tensions internes qui ont marqué le, pays durant la période d'errance et de vide politique et constitutionnel, qui prévalait avant l'élection présidentielle. Il est clair que cette dernière ne pouvait être que propice et hautement bénéfique aux sphères oligarchiques, et aux desseins machiavéliques des puissances obscures extérieures. C'est au regard de cette convoitise, qu'à chaque accomplissement de l'Algérie nouvelle, a chaque fois que l'Algérie s'approche d'un dénouement positif et qualitatif de la situation, la véhémence des attaques et la sournoiserie des tentatives de destruction, se font plus persistantes.