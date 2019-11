Parmi la poignée de députés du Parlement européen qui ont signé, jeudi dernier, la résolution sur l’Algérie, un nom retient l’attention : Gilbert Collard. Ce député européen élu sur la liste du Rassemblement national, parti qualifié de xénophobe et de raciste et dirigé par Marine Le Pen. C’est lui qui a été l’avocat du chantre de la torture en Algérie, le général Paul Aussares qui a été condamné en 2004 pour apologie de la torture pendant la guerre d’Algérie. Pour ceux qui ne le savent pas, c’est Aussares qui a assassiné Larbi Ben M’hidi après l’avoir horriblement torturé dans la nuit du 3 au 4 mars 1957 dans la ferme d’un colon extrémiste. C’est lui qui a assassiné le jeune mathématicien, Maurice Audin, durant la bataille d’Alger en 1957. C’est lui qui a assumé publiquement la pratique de la torture et des assassinats en Algérie. «Je suis là parce que j’ai de l’affection pour lui…», avait déclaré Gilbert Collard, aux obsèques de Aussares en 2013. Est-il humainement, sincèrement, possible d’avoir de l’affection à la fois pour le bourreau et la victime ? Quand on pleure l’assassin de Larbi Ben M’hidi, on ne peut prétendre avoir de l’affection pour le peuple de ce même Ben M’hidi. Alors, un peu de retenue maître !