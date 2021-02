Le bureau du Conseil de la nation a fixé, hier, la date du 24 février, soit mercredi prochain pour confirmer officiellement l'actuel président du Conseil de la nation par intérim, Salah Goudjil dans son poste. La séance plénière programmée pour cette date sera consacrée «au plébiscite» de l'actuel président, qui est l'unique candidat à sa succession. Dans ce cas de figure de candidat unique, l'élection sera effectuée au scrutin secret ou à main levée et il est déclaré élu s'il obtient la majorité des voix. L'annonce a été faite, hier, dans un communiqué sanctionnant la réunion du bureau du Conseil de la nation élargie aux présidents des groupes parlementaires et les questeurs. D'après ce document, «la décision a été prise en réponse aux souhaits exprimés par les groupes parlementaires du tiers présidentiel, FLN et RND». «Cette réunion est consacrée à l'étude du rôle du Conseil de la nation dans cette situation sensible par laquelle passe notre pays. Cela favoriserait la complémentarité du travail institutionnel, conformément aux orientations du président pour le maintien de la stabilité institutionnelle», peut-on lire sur ce document. Salah Goudjil, âgé de 90 ans, doyen des sénateurs, a assuré le poste de président par intérim de la chambre haute du Parlement. Cette réunion intervient trois jours après l'annonce par le chef de l'Etat, de la dissolution de la chambre basse du Parlement et de l'organisation de législatives anticipées. Quelque 14 sénateurs ont été nommés par le président Tebboune en juin 2020. Plus d'une année après la démission de Abdelkader Bensalah, appelé à l'époque à devenir chef de l'État par intérim, suite à la démission du président Abdelaziz Bouteflika sous la pression du soulèvement populaire du 22 février 2019, le poste de deuxième personnage de l'Etat n'a pas été pourvu. Pourtant, dans le règlement intérieur de cette institution législative, l'élection d'un nouveau président du Sénat est prévue dans un délai ne dépassant pas les 15 jours, à partir de la déclaration de vacance. En outre, il n'y a jamais eu de pluralité de candidats à la présidence de cette institution, et ce, depuis sa création en vertu de la révision constitutionnelle de novembre 1996. Le président du Conseil de la nation a été toujours plébiscité. L'ancien président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, qui a été également président de l' APN de 1997 à 2002, est nommé président du Sénat de 2002 jusqu'à sa démission en 2019. Pour rappel, l'article 7 du règlement intérieur dudit Conseil, stipule qu'en cas de vacance de sa présidence par suite de démission, (...), il est procédé à l'élection de son président (...)dans un délai maximum de 15 jours à dater de la déclaration de vacance. Le cas de vacance est communiqué par le comité de coordination et est confirmé par une motion adoptée aux ¾ des membres du Conseil de la nation. Dans ce cas, l'opération de l'élection est dirigée par le doyen des vice-présidents, assisté des deux plus jeunes membres, non candidats.