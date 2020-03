Abdelaziz Djerad et son équipe ne sont pas au bout de leurs peines. Nommé, il y a deux mois, dans une situation politique assez difficile, le gouvernement avait comme priorité la rude tâche de redresser la barre économique et de réinstaurer la confiance perdue. Il se retrouve, aujourd'hui, face à une nouvelle situation de crise induite par l'apparition du coronavirus. Comment s'organiser face à une potentielle épidémie de forte ampleur? Car, l'Algérie n'est pas hermétique au coronavirus. Aucun pays ne peut l'être d'ailleurs, contre une maladie virale. C'est là un test de vérité inattendu pour la première équipe de Abdelmadjid Tebboune. Elle qui ne s'était sûrement pas préparée à faire face à une conjoncture aussi sensible, doit réussir à mettre en place, rapidement, une communication de crise efficace. Il s'agit pour le gouvernement d'informer continuellement le citoyen sur l'évolution de la situation quelle qu'elle soit, tout en le rassurant. Mais il n'est pas évident d'éviter la panique et la psychose. Effet de la mondialisation oblige, la propagation du virus continue de susciter l'anxiété à travers la planète. Ce sera aussi le cas en Algérie, surtout après la confirmation de la contamination de deux personnes à Blida. Et c'est là que doit se manifester le génie des nouveaux dirigeants. Ces derniers sont attendus sur le moindre faux pas et ils le savent pertinemment, raison pour laquelle ils sont tenus d'exceller dans la gestion de la crise. Pour un début, «la machine» semble avoir bien démarré. Le gouvernement a pris les devants concernant plusieurs points, notamment le renforcement du contrôle sanitaire au niveau des frontières et des points d'accès maritimes et aériens, la désignation des hôpitaux et des services de référence, l'augmentation du volume des stocks en produits pharmaceutiques, notamment les fournitures de prévention et de protection telles que les masques de protection ou encore la mesure «préventive» pour assurer les cours à distance en cas d'apparition d'une épidémie de coronavirus en Algérie. Le ministère de la Santé présente également un point de situation quotidien et a mis un numéro vert à la disposition des citoyens. Un spot de prévention vient également d'être diffusé dans le cadre d'une «campagne d'intérêt général de prévention contre le virus corona Covid-19». à ce propos, il y a lieu de relever qu'une telle vidéo devait être minutieusement visionnée par les professionnels avant toute diffusion, car à sa vue, il y est constaté une anomalie. Il s'agit d'une consigne qui invite les personnes, qui voient apparaître des symptômes comme la fièvre, la toux et les difficultés respiratoires, à «consulter rapidement un médecin». Or, il n'est pas précisé de quelle manière prendre contact avec le médecin. Si le patient se présente à l'hôpital ou dans une salle d'attente d'un cabinet médical, sa démarche risque de faire propager la maladie. Les malades potentiels devraient plutôt, avoir la consigne de manière explicite, comme partout ailleurs dans le monde, d'appeler le Samu (115) ou la Protection civile (14 ou 10 21) ou de contacter tout simplement le numéro vert. Et c'est justement auprès d'un opérateur de ce centre d'appel (le 30-30) qu'il est confirmé que trois numéros sont mis à la disposition des personnes présentant les symptômes d'une contamination au coronavirus. Une telle erreur de communication est à comptabiliser sur le compte de l'empressement avec peut-être, la bonne intention de diffuser rapidement les mesures pouvant éviter le pire aux Algériens. Il n'empêche qu'elle peut avoir des conséquences dramatiques. Raison pour laquelle, la gestion d'une communication de crise doit être faite de manière rigoureuse. Surtout en cette époque d'hyperconnexion. C'est connu, les réseaux sociaux amplifient toute information, raison pour laquelle il est nécessaire d'agir en amont en accentuant à la fois la vigilance et la réassurance de l'opinion publique. L'enjeu pour le gouvernement Djerad est dans la gestion de cette communication de crise et ce dernier devrait conserver le cap d'une information ouverte et actualisée en permanence tout en évitant l'écueil de la sur-dramatisation, mais aussi en étant ultra-réactif.