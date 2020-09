Un grand coup de balai dans le secteur des télécoms! Le chef de l'Etat a opéré des changements «stratégiques» à la tête des opérateurs publics de télécommunication. Le Groupe Algérie télécom et deux de ses filiales ont de nouveaux patrons à leurs têtes. Les autorités ont réussi à attirer une grosse pointure pour gérer le groupe. Il s'agit de l'expert en télécommunications, Karim Bibi Triki. Ce dernier quitte le très confortable poste de Business Development Manager du géant Intel Corporation pour tenter de redresser la barre de l'opérateur historique. Il sera aidé par deux jeunes managers dynamiques que sont Hocine Helouane et Adel Dekkali, nommés respectivement à la tête d'Algérie télécom et Mobilis. «Suite à la réunion de l'AG du Groupe Algérie télécom, tenue mardi, il a été procédé au renouvellement des membres du conseil d'administration qui s'est réuni, par la suite, en session extraordinaire lors de laquelle, Karim Bibi Triki a été nommé au poste de P-DG du groupe», indique un communiqué du ministère de la Poste et des Télécommunications. «Aussi, MM. Hocine Helouane et Adel Dekkali ont été nommés, respectivement en qualité de P-DG d'Algérie télécom et de Mobilis», souligne la même source. Un énième changement à la tête de ces entreprises publiques qui souffrent d'une instabilité chronique. Mais ce changement pourrait être des plus bénéfiques du fait que ce sont des compétences nationales avérées qui viennent d'être nommées. Il faut dire que la qualité des prestations de ces entreprises laisse à désirer. Cela particulièrement pour ce qui est d'Algérie télécom. Les clients ne cessent de critiquer les services qui leur sont proposés par l'opérateur unique de services d'Internet. Le débit est de plus en plus faible, malgré les belles promesses faites par les ex-responsables du groupe. Au point où cette question de qualité de la connexion a été soulevée par le chef de l'Etat lors du Conseil des ministres. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait d'ailleurs donné un délai d'une semaine, afin de mettre fin à ce problème qui a trop duré. Les responsables de ces entreprises ont vite réagi, mais sans apporter de solutions concrètes. Des têtes sont alors tombées pour les remplacer par des... cerveaux! «Ces nominations tendent à insuffler une nouvelle dynamique aux établissements publics relevant du secteur à l'effet d'améliorer les ser-vices prodigués aux citoyens, en matière de télécommunications et relever les nouveaux défis qui se posent au secteur», explique dans ce sens le ministère. Karim Bibi Triki est incontestablement le mieux placé pour relever ce défi. Ce pur produit de l'université algérienne, qui a occupé de hautes fonctions chez le géant mondial Intel doit pour cela avoir carte blanche, afin de «réformer» cette entreprise socle de la transformation digitale que veut lancer le pays. Si on le laisse travailler, ce connaisseur des arcanes du secteur est capable de miracles en quelques mois surtout qu'il maîtrise parfaitement les techniques du management moderne. Ceux qui connaissent le personnage affirment qu'il n'aurait pas accepté cette «mission commando» s'il n'avait pas reçu les garanties nécessaires pour la mener à bien. Ces changements laissent présager une véritable révolution pour le secteur des télécoms.