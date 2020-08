Le professeur et père de la santé publique en Algérie, Jean-Paul Grangaud tire sa révérence. C'est tout de même un Algérien avec un grand «A» qui vient de nous quitter. Un digne fils de la patrie qui s'est consacré depuis son jeune âge à la cause algérienne en sa qualité de médecin interne en alimentant les combattants de l'ALN et les militants du FLN de l'Algérois en médicaments et soins médicaux.

La sobriété et l'humilité de Jean-Paul Grangaud ont fait de lui un véritable Algérien qui a épousé cet amour du pays et de son peuple. D'ailleurs, cet attachement s'est vérifié lors de l'indépendance du pays qui a accédé au statut d'un Etat libre et souverain. Notre médecin et militant du FLN historique n'y est pas allé avec le dos de la cuillère pour afficher sans ambages son choix pour cette Algérie meurtrie par les affres du colonialisme et ses retombées sur le plan humain, social et économique.

L'engagement de Jean-Paul Grangaud ne s'est pas arrêté à la période du Mouvement de libération et le recouvrement de l'indépendance du pays. Grangaud avait compris que la tâche la plus dure qui attendait le jeune Etat naissant c'était celle du développement et de doter le pays de cadres dont il souffrait drastiquement. Le médecin engagé qui est devenu après un professeur en médecine, a pris la responsabilité d'envisager un Plan sanitaire national pour répondre à une situation des plus calamiteuses héritée de la période coloniale, à savoir une situation caractérisée par les maladies contagieuses et infectieuses qui faisaient des ravages à cette époque.

Son combat patriotique se voulait plus pratique et concret, loin de la démagogie et du populisme. Le pays était plongé dans les maladies telles que le tétanos, la rougeole, la coqueluche, la poliomyélite infantile et la diphtérie, ainsi les maladies infantiles en général.

Il était l'un des pionniers, voire l'un des pères de la santé publique grâce à son Calendrier national de vaccination pour enfants dont l'effet était spectaculaire pour immuniser les enfants de l'Algérie naissante desdites maladies ravageuses. Ce calendrier a participé grandement dans l'éradication des maladies que l'on appelait à cette époque, maladies de la honte et de la misère. La fierté de ce vaillant fils de l'Algérie s'est exprimée à travers son travail fait avec la collaboration de ses confrères algériens de cette époque en déclarant que «ce calendrier est une fierté pour le pays, et ce, avec l'attestation de l'OMS»,

Ce géant de l'humilité et du dévouement patriotique doit être enseigné aux générations montantes, il est le digne fils de l'Algérie souveraine, orgueilleuse avec des yeux rivés vers l'avenir, la création et l'engagement.

Il est indéniable que l'Etat algérien rende un vibrant hommage à ce monsieur et militant qui n'avait aucun doute sur la justesse de la cause de l'Algérie et de sa glorieuse révolution. Le professeur Jean-Paul Grangaud est une icône nationale, il doit être présenté en tant que tel. Il faut sortir et se libérer des sentiers battus qui consistent à présenter ces militants et leur engagement comme étant une simple sympathie et contribution pour un peuple en lutte pour sa Libération nationale. Grangaud est un digne fils de l'Algérie dont le sens du sacrifice est exprimé en deux phases, à savoir la phase remontant au Mouvement de Libération nationale, et la deuxième phase qui culminera avec le projet prometteur des tâches d'édification nationale.

Grand hommage au patriote Grangaud!