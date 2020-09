Né en 1925 à Oujda, ville du Maroc où sa famille s'est réfugiée en 1911, Benyounès Grari tire sa révérence, à l'âge de 95 ans.

Président de l'A.P.W. de Tlemcen pendant 17 ans, sa disparition plonge les proches et tous ceux qui partagent et portent ses valeurs, dans une infinie tristesse et un profond désarroi. Dès 1954, il milite au sein du réseau FLN-ALN à Oujda, où, instituteur, il sera chargé de l'alphabétisation des réfugiés algériens au Maroc et de la formation d'Algériens réfugiés au camp Ben M'hidi, en compagnie, notamment de Bencheikh, premier directeur de l'Ecole des cadets de la révolution de Tlemcen après l'indépendance. À l'indépendance, il réintègre l'Algérie et s'installe à Maghnia comme directeur d'école, puis conseiller pédagogique de Ramdane Chaouche, inspecteur primaire, qu'il remplacera après son décès. Membre de la première Délégation spéciale de Maghnia en 1963 et de la première APW de l'Algérie indépendante de Tlemcen, il sera vite propulsé président de cette jeune APW pendant 17 ans (1974-1991).

Aimable, discret et convaincu, il a, sa vie durant, fait preuve d'une abnégation exemplaire et d'un courage sans faille face aux causes justes qu'il a eu à défendre sous les régimes des présidents Boumediene, Chadli et Zeroual (arabisation, révolution agraire, gestion socialiste des entreprises).

Retraité depuis deux décennies, le défunt est resté toujours attentif aux évolutions économique, sociale, culturelle et surtout politique en Algérie et à l'échelle maghrébine. Exemple de courage et de lucidité politiques, le défunt Grari avait l'Algérie au coeur. Son sens de l'organisation et du travail précis et bien fait n'avait d'égal que son affabilité, sa modestie et sa générosité d'instituteur, marchand d'alphabet à des générations d'apprenants au Maroc comme en Algérie.

Par ses relations humaines avec le grand public, il est resté égal à lui-même, en fréquentant le café Azur, dans la nouvelle ville de Kiffane les Dahlias à Tlemcen ou les cafés de l'Esplanade du Mechouar, avec terrasses ombragées par des platanes centenaires. Selon les témoignages de son collègue de profession, Khaled Selka, inspecteur primaire en retraite «Monsieur Grari, au plan national, était membre du Cnes (Conseil national économique et social) et président du Widad Athletic de Tlemcen, il était également membre de plusieurs associations caritatives. Il n'a cessé d'être aussi actif dans des activités post et périscolaires, notamment à la Focet (Fédération des oeuvres de culture et éducation de Tlemcen). Sa notoriété au sein du WAT, comme président, est connue de tous les journalistes et du monde footballistique national».

Ainsi, le défunt Grari a été l'ami de tous, le militant de la cause nationale puis de la construction et du développement de l'Algérie, il fait un citoyen exemplaire.

Rachid BENKHENAFOU