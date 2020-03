«On est tous des serviteurs du peuple.» C’est avec cette phrase lourde de sens que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait tenu à débuter la rencontre gouvernement-walis. Un message des plus limpides que le wali de Mostaganem, Abdelssamie Saidoun, ne semble pas avoir saisi… Puisque à peine 15 jours après ce rendez-vous, ce commis de l’État s’est distingué par un comportement des plus méprisants vis-à-vis de ses administrés ! Lors d’une sortie récente sur le terrain, il a fait preuve d’une terrible arrogance envers des citoyens qui l’ont interpellé pour leurs problèmes de logements.

D’un air des plus hautains, il envoie balader un père de famille qui l’interroge sur son dossier de logement qui traîne depuis 23 ans. «Va voir la commission», répond sèchement le wali avec un sourire narquois. Son « délire » narcissique ne s’arrête pas là ! Une femme menacée d’expulsion de son logement lui demande de l’aide. Sans le moindre regard, il lui jette un «Dabri rassek» (débrouille-toi) avant de continuer son chemin. Ce wali «figé» à une époque bien révolue a oublié qu’on est à l’ère de la digitale et des réseaux sociaux.

Ainsi, une vidéo de ses «exploits» a été prise par les présents qui l’ont partagée sur la Toile faisant le tour du pays en quelques minutes. Un véritable «buzz» a été fait autour de cette vidéo où les Algériens ont réclamé son limogeage immédiat. Leur colère est d’autant plus grande du fait que les internautes ont découvert que Abdelssamie Saidoun était un multirécidiviste. Les langues se sont déliées. Plusieurs internautes racontent leurs mauvaises expériences avec ce monsieur. Il semblerait que là où il soit passé, il a dérapé ! À titre d’exemple, en 2018, il aurait eu un comportement indécent envers des citoyens qui avaient perdu leurs proches lors des inondations qui avaient frappé cette wilaya de l’est du pays. Peut-on accepter qu’un responsable désigné pour répondre aux doléances des citoyens leur manque de respect de la sorte ? Les Algériens ne vont pas passer l’éponge, cette fois-ci, puisqu’une large campagne a commencé pour demander le départ de cet homme des plus controversés. «Mostaganem ne veut plus de Abdelssamie Saidoun» est l’un des hashtags les plus populaires du moment.

La rue mostaganemoise compte aussi faire son «Hirak» contre ce wali qu’elle qualifie de «Haggar» ! Il n’est pas juste demandé qu’il soit relevé de ses fonctions, mais que la loi soit aussi appliquée dans toute sa sévérité.

Cela afin d’en faire un exemple à ceux qui seraient tentés de toucher à la dignité des citoyens. Surtout que la loi prévoit des sanctions contre ce genre de comportements. L’article 440- bis du Code pénal est clair sur le sujet : «Tout agent qui, lors de l’exercice de ses fonctions, adresse à un citoyen des injures, insultes où tout propos blessant, est puni d’un emprisonnement d’un à deux mois et d’une amende de 500 à 1000 DA, ou de l’une de ces deux peines seulement.» La justice doit donc s’auto- saisir pour rétablir l’honneur de cette dame. Le chef de l’État qui a fait de la dignité des citoyens et leur bien-être une ligne rouge à ne pas franchir ne tardera sûrement pas à sanctionner ce «wali». Car, il faut dire que ce comportement est indigne d’un responsable de ce rang et nuit gravement à l’image du gouvernement. Cela ressemble à du sabotage à la politique mise en place par Abdelaziz Djerad.

En effet, le Premier ministre sous l’impulsion du chef de l’État a chargé les walis de la République de devenir des managers à l’écoute des problèmes des citoyens. Ils doivent les solutionner par n’importe quel moyen.

Ce sont là les dessins de la nouvelle République promise par le nouveau président. Abdelssamie Saidoun est en train de tout saborder…