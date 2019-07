Les marches pacifiques du vendredi des Algériennes et Algériens sont menacées. Cette déclaration est faite par le premier responsable de la sécurité intérieure du pays. Salaheddine Dahmoune, le ministre de l’Intérieur a affirmé, hier, que les services de sécurité sont à pied d’œuvre pour parer à tout risque menaçant l’action pacifique du Hirak, avant d’ajouter que «les marches pacifiques ont fait l’objet de menaces gravissimes qui ont été déjouées par les services de sécurité». Ces menaces «seront dévoilées ultérieurement par le directeur général de la Sûreté nationale», a-t-il encore révélé. Le ministre a expliqué, à ce propos, que le non-dévoilement de ces faits graves est justifié par la crainte d’être «accusé de vouloir alarmer les citoyens», soulignant, néanmoins, que le récapitulatif de ces dépassements «sera rendu public ultérieurement». «Viendra le jour où toute la vérité sera dévoilée», a-t-il soutenu. Le ministre a ensuite annoncé la généralisation du système de vidéosurveillance (ou caméras de surveillance) à toutes les wilayas du pays, en vue de préserver la sécurité des citoyens. «Ce projet, ayant profité à ses débuts à sept grandes wilayas du pays, sera généralisé à l’avenir à l’ensemble des wilayas», a indiqué le ministre, tout en plaidant pour la généralisation de l’équipement des stades de football du pays (anciens et nouveaux) en caméras de surveillance, en donnant la priorité, a-t-il dit, «aux grands stades». Enfin, le directeur général de la Sûreté nationale a, quant à lui, mis l’accent sur les efforts colossaux consentis par les services de sécurité pour préserver la paix et la sécurité des citoyens et de leurs biens. Abdelkader Kara Bouhadba a, en outre, lancé un appel aux citoyens en vue d’accompagner les corps sécuritaires pour leur faciliter le travail.