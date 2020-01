La majorité des 500 écoles primaires de la wilaya de Béjaïa a été paralysée par le mouvement de grève observé, hier, par les enseignants titulaires d’une licencie exerçant dans le cycle primaire du secteur de l’Education nationale. Plus que la semaine dernière, ce nouveau mouvement de grève a fait tache d’huile, avec un taux de suivi variant d’une école à l’autre. Selon la Coordination nationale des enseignants du primaire, «certains établissements ont été totalement paralysés tandis que pour d’autres, le suivi n’a été que partiel». «Mais c’est déjà beaucoup mieux que la semaine dernière», affirme un coordinateur, qui fait le même constat par rapport à l’action initiée devant le siège de la direction de l’éducation de la wilaya.

Non satisfaite par les promesses du ministère, restées à ce jour au stade «verbal et non palpable», la Coordination des enseignants, licenciés, du primaire, revient donc à la charge avec un mouvement de grève conséquent tant sur le plan du suivi que de la durée, puisqu’il est prévu de le poursuivre encore aujourd’hui et demain. C’est l’escalade. La pression des enseignants détenteurs d’une licence, exerçant dans le primaire, prend alors une autre tournure et se radicalise un peu plus. Si la radicalisation n’est pas généralisée, il n’en demeure pas moins qu’elle reste une réalité à prendre en compte. Le mouvement de grève cyclique a connu un suivi important.

Ce mouvement de protestations hebdomadaire, entamé depuis plusieurs mois, a pour objet la satisfaction des revendications, dont notamment la révision de la classification des enseignants du primaire, pour laquelle le ministère avait opposé un niet catégorique, au prétexte que ce point nécessite l’ouverture du statut particulier, chose qui n’entre pas dans ses prérogatives. Concernant le décret présidentiel 266-14, le ministre de l’Education nationale de l’ancien gouvernement avait promis son application à partir de 2020, mais sans effet rétroactif à compter de 2014, comme cela avait été revendiqué par les protestataires.

Les revendications liées à la révision du volume horaire et à la dispense des enseignants des tâches non pédagogiques, comme l’encadrement des élèves dans la cour et les cantines ainsi que celles liées au volet pédagogique, n’ont pas non plus trouvé de réponses satisfaisantes de la tutelle. «Devant le mutisme de la tutelle, nous avons opté pour la reconduction successive de la grève de trois jours», confirme une enseignante, affichant sa détermination à poursuivre leur lutte jusqu’à l’aboutissement de leurs revendications et comptent, passer à une grève illimitée, s’il le faut.