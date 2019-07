Il est plus qu’urgent de remettre la Société nationale des transports ferroviaires (Sntf) sur les rails. Une grève surprise a paralysé pendant quelques heures, durant la matinée d’hier, le trafic ferroviaire au niveau des gares de la capitale.

Le trafic ferroviaire a été incontestablement paralysé en début de matinée.

Les trains n’ont pas sifflé à la gare de l’Agha d’Alger. Des centaines de passagers ont été surpris de l’annulation de leur voyage. Il semble bien évident que l’intérêt des passagers est le dernier souci des services concernés.

En effet, aucune information ou explication n’a été donnée aux passagers qui s’apprêtaient à prendre le train. Ils ont été surpris par une grève des cheminots.

Le trafic ferroviaire est grandement perturbé à Alger. Dans les gares, on assistait à une véritable anarchie. Selon une source proche de la Sntf, (Société nationale des transports ferroviaires), les travailleurs ont observé une grève surprise.

Les trains de banlieue circulent en service minimum. Des négociations ont été finalement entreprises pour mettre fin à ce débrayage. Selon la même source, « les responsables de la Sntf, ont entamé des négociations en début de matinée pour mettre fin à cette grève », précisant que la grève à été entamée par les conducteurs de trains.

selon toujours la même source « le mouvement de grève qui a bloqué le trafic ferroviaire vers et depuis Alger se poursuivra toute la matinée en attendant de trouver un terrain d’entente, le trafic restera paralysé ». On note dans le même sillage que la Société nationale des transports ferroviaires a annoncé que les négociations « sont en cours pour geler la grève ».

Il faut rappeler que ce n’est pas la première du genre où la journée commence mal pour les passagers qui se trouvent dans une situation désagréable et où ils sont obligés d’annuler leurs voyages via le train.

La journée d’hier en est le meilleur exemple où l’anarchie régnait dans les gares, notamment en manque de communication de la Sntf. On note que les grévistes réclament le passage de l’échelon 12 à 13, une prime de responsabilité pour les employés qui occupent des postes de responsabilité au-dessus de leurs grades, une révision du calcul des heures supplémentaires et l’augmentation d’un échelon pour ceux qui totalisent 30 ans de service.