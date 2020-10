Les mardis d'El Harrach sont tout simplement remplis du fait que les rôles de la section correctionnelle, sont épouvantables.

Tenez par exemple, le mardi d'avant il y avait 25 détenus-non masqués-svp, alors que celui du 27 octobre 2020, les 30, masqués, et surveillés de près par les agents de la dgsn, ligotés par des instructions fermes du procureur,! Lorsqu'à 13 heures pile, le juge libéra la nombreuse assistance pour une pause-déjeuner de 45 minutes, certains ont fait la moue, parce qu'ils ont deviné qu'ils en avaient pour la journée et même le début de soirée!

Pour les avocats, tels Me Salem Houari de Koléa (Tipaza), Me Radhia Serradj, Me Amina Yessàad, de Boufarik, Me Louisa Merrouch, Me Saloua Belaïd, Me Med Dehimi, Me Boussaadi, Me Youcef Hadhad, Me Younès Moussi, Me Chérif Messaoud, cela fait partie des règles du jeu: «Depuis le temps qu'on est là, on est à la disposition uniquement du justiciable!» clame Me Serradj venue dans la salle d'audience depuis la cour d'Alger et du tribunal de Bir Mourad Rais. Comme d'habitude, un monde fou se pressait devant un service d'ordre bon enfant. Le port du masque étant le «sésame» pour entrer dans la salle d'audience! Evidemment, messieurs-dames!