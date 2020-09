Les révélations sur le «commerce» des positions sur les listes de candidatures aux législatives de 2017, faites par le sulfureux député et milliardaire de Annaba, Baha Eddine Tliba devant le juge du tribunal de Sidi M'hamed à Alger, ont suscité une grande polémique. D'après certains députés, la transaction ou l'investissement pour devenir député n'est pas rentable et n'est pas amortissable car «le montant de 7 milliards de centimes payé pour obtenir le siège de député est l'équivalent de trois fois et demi l'ensemble des indemnités que peut percevoir un parlementaire durant son mandat de 5 ans». Ces accusations graves, interviennent au moment où l'Assemblée populaire nationale a repris ses travaux et se prépare à débattre de la mouture finale de la révision constitutionnelle. Nombreux sont ceux qui réclament la dissolution immédiate des deux cham-bres du Parlement car aussi bien le siège du député que celui du membre du Conseil de la nation est monnayé à coups de milliards de centimes. Cela est d'autant plus cohérent que la Constitution actuelle confère au chef de l' Etat la prérogative de soumettre le texte de révision constitutionnelle directement au référendum populaire sans que celui-ci ait été adopté par le Parlement. Ces députés ayant monnayé leur députation au vu et au su de tout le monde siègent toujours à l'APN et continuent de légiférer. Quatre fois député et vice-président de l'Assemblée populaire nationale, Baha Eddine Tliba a levé le voile sur la fraude électorale et la corruption qui ont entaché les législatives de 2017. Ce qui a été révélé n'est que la partie émergée de l'iceberg. Selon plusieurs observateurs, à travers ces pratiques, le système a privé les Algériennes et les Algériens de leur droit de choisir librement leurs représentants. Mais cela revient à défoncer des portes déjà ouvertes car monnayer le classement sur les listes électorales est une pratique récurrente qui ne date pas de 2017. Ces pratiques de corruption ont toujours sévi au sein des partis du pouvoir et d'autres formations politiques, depuis des années. La condamnation de quelques personnes ne peut pas venir à bout de ces pratiques incrustées dans les rouages de l'ancien système. En plus du déficit de légitimité et de l'absence de crédibilité qui les caractérisent, les assemblées élues issues de ces pratiques deviennent «otages» de l'argent sale. Pour le Parti des travailleurs, «le procès du 2 septembre, au tribunal de Sidi M'hamed, a révélé au grand jour» Mais en réalité, cela équivaut à défoncer des portes ouvertes car ces dernières années les oligarques et autres maffieux ne cachaient plus leurs activités. «Les listes, le classement sur les listes électorales se monnayaient à coups de milliards, sous le regard et la complicité de responsables, à tous les niveaux. Du Premier ministre aux chefs de daïras en passant par des ministres et des walis, mais aussi par des magistrats...», a-t-il déploré. Par ailleurs, le secrétaire général du FLN et celui du RND prennent la défense de leurs députés. Ils s'opposent à la dissolution du Parlement et des assemblées élues locales. Pour Tayeb Zitouni, «cela s'apparente à une période de transition déguisée», tandis que le patron du FLN, Abou El-Fadl Baâdji considère la dissolution comme «une conspiration ourdie par ceux qui veulent nuire aux partis politiques, notamment le FLN et le RND. À eux seuls, ces deux appareils disposent d'une majorité absolue.