L'Algérie est «sur le pied de guerre» contre le coronavirus. La menace de l'épidémie est prise très au sérieux par les autorités. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a d'ailleurs, tenu hier, une réunion du Haut Conseil de sécurité, la deuxième depuis qu'il est à la tête de l'Etat, dont l'objectif est de prendre toutes les décisions qui s'imposent pour éviter tout risque de propagation du coronavirus dans le pays. Il a donné des instructions «fermes» pour maintenir un haut degré de vigilance et une mobilisation «active» de l'ensemble des secteurs concernés, pour faire face à toute éventualité. Dans un communiqué de la présidence de la République, il est ainsi précisé que «dans le cadre des mesures initiées par les pouvoirs publics, à l'effet de parer à toute propagation du coronavirus», le chef de l'Etat qui a présidé, «une réunion de coordination avec les membres du Haut Conseil de sécurité, au cours de laquelle le Premier ministre a présenté un exposé faisant un état des lieux sur le virus en question. à l'issue de l'exposé du Premier ministre, qui a tenu à rassurer que la situation est totalement maîtrisée, le président de la République a donné des instructions fermes pour maintenir un haut degré de vigilance et une mobilisation active de l'ensemble des structures concernées, pour faire face à toute éventualité». Cette réunion, faut-il le souligner, vient en appoint à une batterie de mesures déjà prises par les autorités, dès que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a décrété l'épidémie d'«urgence de santé publique à portée internationale». C'était le 30 janvier dernier. L'Algérie n'a pas attendu alors pour mettre en place le système de surveillance épidémiologique au niveau des aéroports et des ports. Elle a rapatrié ses enfants, bloqués dans la ville de Wuhan qui est à l'origine de l'apparition du coronavirus, et a suspendu temporairement ses vols vers ce pays. Dès l'apparition du premier cas de contamination en Algérie- un ressortissant italien qui a été par la suite transféré dans son pays- les autorités ont élevé le niveau d'alerte contre l'épidémie en prenant de nouvelles mesures et en mettant en place une cellule de veille et d'écoute constituée de médecins et de spécialistes en maladies contagieuses et un numéro vert, le 30-30, au niveau du ministère de la Santé, destiné à répondre aux questions et préoccupations des citoyens. Une décision avisée qui a d'ailleurs précédé de 24 heures l'annonce de l'OMS de porter à «très élevé» le niveau de la menace liée au coronavirus.

Les responsables algériens ont donc pris les devants en recourant, notamment au renforcement du contrôle sanitaire au niveau des frontières et des points d'accès maritimes et aériens, désignation des hôpitaux et des services de référence pour la prise en charge de tous les cas suspects et la prise en charge médicale de tous les cas en provenance des pays où sévit le virus. Il s'agit aussi de la poursuite de la fourniture de tous les produits pharmaceutiques nécessaires pour la prise en charge des cas suspects, l'augmentation du volume des stocks en produits pharmaceutiques, notamment les fournitures de prévention et de protection telles que les masques de protection, ainsi que l'incitation des producteurs locaux à augmenter leurs capacités de production afin de répondre aux besoins supplémentaires. Outre ces décisions, le ministère de l'Enseignement supérieur vient de prendre des mesures «préventives» pour assurer les cours à distance en cas d'apparition de nouveaux cas de coronavirus en Algérie. Dans une note adressée, samedi dernier, aux présidents des conférences régionales des universités et directeurs des établissements universitaires, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Chems Eddine Chitour a révélé une initiative «pédagogique» mise en place par le secteur pour mettre un terme à une «éventuelle» propagation du coronavirus, consistant en l'élaboration d'une plate-forme garantissant les cours à distance pour une durée d'au moins un mois. Le ministre qui a précisé qu'il s'agit là d'une initiative «première» du genre, a affirmé que ce dispositif «doit être opérationnel dès le 15 mars 2020», d'autant plus que «ces cours et supports pédagogiques doivent être mis à la disposition de tous les étudiants du pays». Les autorités sont donc en alerte maximum et cela même si elles ne peuvent se prémunir entièrement contre une éventuelle contamination par le virus, rassurent du moins sur une prise en charge rapide, efficace et implacable. Notons enfin que d'autres points se rapportant, notamment à des questions de sécurité ont été évoqués au cours de la réunion du Haut Conseil de sécurité et à propos desquelles Abdelmadjid Tebboune a donné des instructions précises pour le renforcement des dispositifs de surveillance, de veille et de sécurité au niveau des frontières.