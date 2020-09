La cour d'Alger devait être, hier, le théâtre d'un procès que tout le monde attendait, à savoir celui, en appel, de l'homme d'affaires Ali Haddad, condamné. Les audiences de la journée avaient été reportées et la salle bien préparée afin que cette cassation puisse se tenir en visioconférence. Mais c'était sans compter sur la détermination du collectif de la défense qui a insisté pour un nouveau report de ce procès, en seconde instance. Après moult négociations, ils ont réussi à obtenir un nouveau délai, d'une semaine cette fois-ci. Ainsi, Ali Haddad sera rejugé, dimanche prochain, c'est-à-dire le 27 septembre. Les avocats des accusés ont obtenu ce renvoi pour «la consultation des documents de l'affaire et la réunion des conditions requises pour le procès, dont la comparution de l'ancien Premier ministre, Ahmed Ouyahia, incarcéré à la prison d'Abadla (Béchar) et de Ali Haddad détenu à la prison de Tazoult (Batna), devant la cour». Le collectif de la défense a dû «batailler» ferme, afin d'obtenir ce nouveau délai. Alors que l'audience n'avait pas encore commencé, ils ont adressé une requête au juge, émettant des réserves sur la date de la programmation du procès ainsi que le fait qu'il se tienne à distance. Ils ont demandé à ce que Ali Haddad et Ahmed Ouyahia soient jugés en présentiel. Le juge rétorque que cette question n'était pas de son ressort. «Adressez-vous au Conseil constitutionnel», répond-il sèchement. La défense ne baisse pas les bras! Elle revient à la charge, en assurant qu'elle n'a pas consulté tous les documents contenus dans le dossier. «Nous demandons un délai pour voir environ 200 documents que nous n'avons pas pu consulter et étudier en vue du procès», soutiennent- ils. Le juge répond que le dossier a été mis à leur disposition. «J'étais en vacances mais avant de partir, j'ai laissé à la greffière tout le dossier avec un CD où était incluse une version PDF. Je l'ai informée qu'il était à la disposition de la défense», soutient le juge de la cour d'Alger. «Nous avons sollicité plusieurs fois le dossier complet de l'enquête, mais en vain!», insistent encore les avocats de la défense. «Notre client a été condamné à 18 ans, et nous demandons un autre délai pour consulter le dossier», ajoutent-ils. Le juge s'énerve. «Le dossier existe, il est mis à votre disposition», atteste-t-il. L'ambiance devient électrique. Le juge insiste sur le déroulement du procès, la défense s'accroche à sa demande de renvoi. «Il s'agit d'une violation des droits de la défense et d'un procès inéquitable. C'est une insulte à notre égard», pestent les avocats. C'est au tour de Me Abdelmadjid Sellini de prendre la parole pour un «plaidoyer» en faveur du report de l'audience. «Il n'y a pas de procès équitable dans cet espace. Nous devons préserver la justice du pays, et vous pouvez nous y aider. Qu'empêche un report d'une semaine afin de permettre à la défense de bien étudier le dossier et d'assurer ainsi un procès équitable?», dit-il en direction du juge. Ce dernier ne mord pas! «Vous n'avez pas demandé vos droits. Cette erreur vous incombe. Vous auriez dû consulter le dossier qui était à votre disposition», répond le magistrat. Me Rahmouni reprend la parole. «J'ai parcouru de longues distances de Tizi Ouzou à la capitale pour consulter le dossier en préparation du procès, mais chaque jour il y a un nouvel argument: le juge est en vacances, le secrétaire est absent...», explique-t-il. La tension continue de monter. Chacun campe sur ses positions. L'audience n'avance pas, le juge finit par céder en accèdant à la demande de la défense. Il leur accorde un dernier délai. Une semaine donc pour préparer une nouvelle stratégie de défense pour diminuer la peine de l'ex-patron des patrons. Il avait été condamné, au mois de juillet dernier, par le tribunal de Sidi M'hamed à 18 ans de prison ferme, ainsi que la confiscation de tous ses biens, pour des chefs d'accusation liés à la corruption, notamment l'obtention de privilèges immobiliers et bancaires et conclusion de marchés en violation de la législation. Outre les frères de Ali Haddad, plusieurs ministres et cadres, dont les anciens Premiers ministres Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, ont été également condamnés dans cette affaire, par le tribunal de première instance, à des peines de 12 ans de prison, assorties d'une amende d'un million de dinars pour les chefs d'inculpation de «dilapidation de deniers publics, octroi d'indus avantages et abus de fonction».

Le rendez-vous est donc pris pour dimanche prochain...