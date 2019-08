Résorption du taux de chômage, création d’emplois et de richesse, modernisation du système de la sécurité sociale, sont les principaux défis pour le nouveau ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Hassan Tidjani Haddam, notamment à la veille d’une rentrée sociale qui s’annonce des plus compliquées, du fait que depuis le début de la contestation populaire, l’incarcération des patrons des grands groupes commerciaux du pays, a généré une situation sociale des plus inextricables, mettant dans la tourmente le sort de milliers de travailleurs à laquelle s’ajoute un recul de la libération des investissements, dénotant une latence certaine dans la relance de l’économie nationale.A ce titre et à travers ses sorties incessantes sur le terrain, le ministre du Travail revient inlassablement sur la nécessité de refondre tout le système de la sécurité sociale et insiste sur l’importance l’investissement dans la ressource humaine, d’une gestion citoyenne des structures du secteur et sur la qualité des prestations de service, pour la prise en charge des citoyens. C’est du moins les maîtres-mots qui ont marqué sa visite dans la wilaya de Tipasa, mardi dernier, où il a félicité les efforts de modernisation du directeur de l’agence de la CNR, le docteur Saâdia Nassim, notamment pour la nouvelle salle d’attente des retraités, une réalisation qui, aux yeux des citoyens, a donné une nouvelle dimension aux normes d’accueil et de prise en charge des doléances des retraités. A ce titre, le ministre à hautement valorisé les actions de gestion citoyenne, qui ont été à la base de la modernisation de la salle d’archives de l’agence et de l’équipement d’accueil, entre autres les fauteuils mis à la disposition des retraités, du fait que ce sont des produits d’entreprises algériennes issus des dispositifs d’aide. «C’est avec l’engagement des cadres du secteur et leur détermination, qu’on arrive à ces résultats. La ressource humaine est le facteur essentiel, sur lequel s’appuie le secteur», a-t-il précisé. Les mêmes directives et appréciations ont été évoquées lors de la visite de l’agence Ansej, Cacobath et la clinique médico-chirurgicale infantile (Cmci) de Bou Ismaïl, où le ministre a appelé le directeur général de la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (Cnas), Abderrahmane Lahfaya à « accorder un intérêt particulier à l’élément humain, maillon essentiel du secteur, à travers la formation et le transfert de technologie ». Dans le même sillage, le ministre a salué «le sérieux des responsables de cette clinique, unique en son genre, qui offre des prestations à la hauteur des attentes des citoyens» et s’est dit prêt à aider les 40.000 travailleurs du secteur à l’échelle nationale, pour l’amélioration de leurs prestations.