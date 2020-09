La question identitaire revient et s'invite dans un débat larvé, mais soutenu par des politicards et des manipulateurs dans le but de faire d'un aspect de l'identité et de la personnalité nationales, à savoir tamazight comme cheval de bataille dans les luttes de repositionnement et aussi dans l'amplification de la crise politique en cours.

Certaines voix et forces occultes cherchent à faire replonger le pays dans le premier carré d'une crise sur fond identitaire en général et de la question de tamazight en particulier.

Une partie de cette cohorte politicienne et récupératrice des situations vise à focaliser le débat sur l'identité, alors que cette question est irréversible en matière d'appartenance et de démarcation de la République algérienne sur ce volet inaliénable et imprescriptible.

La révision constitutionnelle avec tout ce qu'elle véhicule comme contradictions et approches et nuances, n'a pas touché à l'aspect qui constitue le ciment de l'Etat algérien et de souveraineté à travers son triptyque et ses composantes. Pour ainsi dire, la révision constitutionnelle n'a fait que consacrer les trois composantes constituant l'identité nationale et qui fait preuve d'un consensus manifeste de tous les Algériens et de toutes les Algériennes à ce propos.

S'il y a un débat par rapport à la mouture de la révision de la Constitution, il faut le baliser sur les thèmes qui ont trait aux institutions, les pouvoirs et leurs séparation et non pas sur des éléments relevant des valeurs nationales qui ne devraient en aucun cas constituer un élément de clivage et de malentendu en la matière.

Certaines nébuleuses cherchent à plonger le peuple dans des débats marginaux et à caractère conflictuel, comme c'est le cas pour le sujet de l'identité. Les variantes qui constituent la personnalité nationale du pays ne sauront être un moyen et un instrument de surenchère et de récupération. Le référentiel identitaire est le socle de l'unité nationale et de sa cohésion, loin de toute démarche visant à revoir cette conception qui n'est autre que la garante de l'harmonie sociétale. Pour ceux qui veulent faire de la question identitaire un élément de crise pour faire pression politiquement, doivent comprendre que ladite question est loin de constituer un moyen de divergence et de manipulation tous azimuts.

En soulevant tamazight ce sont aussi les autres variantes qui sont concernées par la mouture de la révision constitutionnelle. C'est-à-dire que cet élément doit complètement être à l'abri des récupérations et de l'utilisation politicienne, voire étroite même. Il est nécessaire de rappeler que l'identité n'est pas un moyen de révision ou d'amendement constitutionnel une fois que cette dernière a été resituée et mise dans sa logique civilisationnelle et historique propre.

Le déni identitaire n'a plus de raison d'y être, et par ricochet, le retour à ce débat stérile ne sert à rien si ce n'est pour attiser davantage des situations de crise et de conflit. La constitutionnalisation de l'une des variantes de la personnalité nationale, à savoir tamazight en l'occurrence, n'est que justice rendue à cette composante longtemps marginalisée pour des considérations politiciennes et de pouvoir. Mais revenir sous un autre angle et acabit pour éveiller les démons de la discorde, cela est devenu contre-productif de par l'avancée enregistrée par rapport à cette question sensible et qui constituait l'élément de clivage par excellence durant des décennies. Les pêcheurs en eaux troubles de tous les bords doivent comprendre que la question identitaire ne pourrait en aucun cas servir comme apanage aux luttes intestines et aux récupérations politiciennes pour sauver leur existence politique.

L'enjeu identitaire ne constitue plus un lieu de querelle et de débat byzantin, bien au contre, ce volet est bien balisé pour laisser place maintenant à un véritable changement politique et institutionnel qui a trait surtout au champ économique et social. C'est à ce niveau que l'enjeu de la révision constitutionnelle est posé avec acuité.