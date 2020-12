Ce n'est plus un secret de Polichinelle, la question de l'ingérence étrangère et les risques qui guettent l'Algérie sont une réalité manifeste. Même si on entend ici et là certaines voix de néophytes ou de pantins habités par la crédulité ambiante affirmer que cette ingérence n'existe que dans la tête de ceux qui veulent brandir l'étendard du chantage et autres arguties.

Hélas, l'enjeu de la souveraineté se pose en termes d'exigence extrême de la sauvegarde et de la vigilance, c'est le contexte international qui impose cette logique, sinon le scénario des «printanistes» et les chantres des révolutions colorées mijotées dans les laboratoires de la CIA et autres organismes coiffés et chapeautés par des puissances étrangères aux velléités bellicistes et néocolonialistes, fera en sorte que sa stratégie mensongère risque de s'introduire en exploitant des brèches via certaines nébuleuses et officines qui s'activent à l'intérieur comme à l'extérieur pour faciliter la tâche à ces puissances étrangères de réaliser leur «rêve» tant attendu.

Ce qui est sûr, est le fait que ce scénario ne pourrait se réaliser, y compris dans le rêve des haineux et les ennemis du pays, pour la simple raison que l'Algérie n'est pas une proie facile ni une somme d'agrégats sans fondement ni matrice.

L'Algérie est un Etat soutenu dans sa démarche de pays souverain et fier, son armée nationale populaire qui veille aux petits soins à ce que ce pays chèrement restitué ne se fera pas entamé ni sacrifié sur l'autel des nouvelles reconfigurations que traverse le monde et l'échiquier que certaines forces étrangères connues par leur caractère impérialiste et hégémoniste veulent imposer.

Cette logique sied à une réalité relevant de l'histoire de chaque nation et le lourd tribut qu'elle a consenti pour aspirer à un Etat souverain, indépendant et jaloux de ses sacrifices.

Donc pour ainsi dire, la menace n'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité concrète qui se manifeste à travers des agissements et des attitudes qui font de la manipulation et du chantage à travers des alibis et arguties recourant à la sempiternelle méthode fallacieuse qui se dissimule derrière les «préceptes» de droits de l'homme à géométrie variable en actionnant ses structures satellites dans la perspective de faire chanter les Etats souverains. Mais le gros de l'enjeu est celui de savoir réagir à un contexte aussi particulier que dangereux au moment voulu en prenant toutes les mesures idoines et qui s'imposent comme action de sauvegarde de l'Etat national.

Les dernières provocations et attaques contre l'Algérie et de son Armée nationale populaire, s'inscrivent dans ce registre qui consiste à faire chanter l'Etat algérien et l'affaiblir.

Les positions de l'Algérie par rapport aux questions cruciales que traverse le monde dérangent beaucoup certaines officines qui veulent que l'Algérie abdique et renonce à ses positions relevant de sa doctrine souverainiste et indépendantiste.

La question palestinienne, la question du Sahara occidental et l'équilibre de paix au niveau international, tous ces éléments font que l'Algérie figure parmi les rares pays de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient et si ce n'est pas l'unique à maintenir ses choix stratégiques et ses positions constants au vu des renoncements et des lâchetés qui se font exprimer ici et là dans la géographie sus-citée.

L'ANP est consciente des enjeux et des jeux des ingérences, c'est pour ça que le dernier éditorial de la revue El Djeïch sonne comme une mise en garde contre tous ceux qui s'essayent dans la manipulation machiavélique et recourir à la surenchère pour porter atteinte à la souveraineté du pays et de son indépendance.

Les algériens et les algériennes sont sommés à se démarquer contre des agissements hostiles à l'intérêt national. Un front intérieur patriotique et a mobilisation autour de l'Etat national et son armée nationale populaire relèvent d'un acte de résistance salutaire.

L'Algérie saura répondre et réagir contre les ennemis et les mercenaires à la solde des nébuleuses multiples et des officines d'outre-mer. Ce n'est pas nouveau que le pays doive faire face à ce genre d'attaques et de manipulations, mais cette fois-ci le contexte est totalement différent, la question de la souveraineté est devenue un élément prépondérant pour la continuité et de l'Etat national et de ses institutions.