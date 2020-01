Qu’a pu dire Mouloud Hamrouche au président Abdelmadjid Tebboune ? L’ancien chef du gouvernement, reçu hier à la Présidence, est la troisième personnalité politique à avoir un tête-à-tête avec le chef de l’Etat, après Ahmed Benbitour et Abdelaziz Rahabi. Une rencontre qui «s’inscrit dans le cadre de la poursuite des consultations lancées par le président de la République avec des personnalités nationales, des présidents de partis et des représentants de la société civile sur la situation globale du pays et la révision de la Constitution, dont la mission a été confiée, dans un premier lieu, à un Comité d’experts présidé par le professeur universitaire et membre de la Commission de droit international à l’Organisation des Nations unies (ONU), Ahmed Laraba», a indiqué un communiqué de la présidence de la République précisant que «l’objectif de ces consultations est l’édification d’une nouvelle République répondant aux aspirations du peuple et de procéder à une réforme globale de l’Etat à même de consacrer la démocratie dans le cadre d’un Etat de droit préservant les droits et les libertés des citoyens». Selon le communiqué, Hamrouche «a présenté au président de la République sa vision sur les différentes questions posées sur la scène politique, et ce, à la lumière de sa longue expérience au service de l’Etat ainsi que son suivi des évènements nationaux en tant qu’acteur politique éminent». Quelle est la vision de Mouloud Hamrouche pour la deuxième République ? Celui qui est considéré comme le père des réformes démocratiques, nées au lendemain des événements d’Octobre 88, avait refusé, il y a quelques mois seulement, d’être candidat à la présidentielle ou de chapeauter une quelconque instance de transition affirmant que les conditions n’étaient pas adéquates, à ce moment-là. En mars 2019, Mouloud Hamrouche avait mis fin au débat annonçant sa retraite «politique», mais il avait, cependant, assuré se réserver le droit de s’exprimer «chaque fois que j’estimerai que mon point de vue peut éclairer l’opinion ou alerter mes concitoyens. Dont acte». C’était dans un communiqué intitulé «fausses échéances, vrais enjeux» que l’ex-lieutenant-colonel, responsable du protocole de feu Houari Boumediene, avait affiché sa disponibilité à apporter son «savoir-faire» à chaque fois que cela s’avérait nécessaire. Quelques mois après, dans une contribution publiée sur les colonnes d’un quotidien national, l’ancien chef de gouvernement a salué la mobilisation populaire du 22 février, sa lucidité et son pacifisme estimant que «le changement du système n’est pas le problème, mais la solution». Tout au long de cet écrit, Mouloud Hamrouche a livré sa vision et c’est peut-être celle-là, à quelques modifications près dues aux développements connus par la scène politique, qu’a défendue hier, l’ancien chef du gouvernement sous Chadli Benjedid. Ce dernier, faut-il le rappeler, avait estimé que «le mouvement du peuple est un sursaut de survie et une action préventive contre une possible déstabilisation généralisée et internationalisée». Après avoir reconnu que le système «interdit toute gouvernance institutionnelle, toute surveillance politique et toute administration légale», il avait jugé nécessaire d’aller vers «une déconnection des nuisibles castes d’allégeance et de coercition/corruption». Mais pas seulement, «le pays a cruellement besoin non pas d’un simple consentement ou un changement d’hommes, mais d’un vrai modèle institutionnel politique et étatique » avait-il assuré. Clair et limpide, Mouloud Hamrouche pense que l’édification de l’Etat national «est une affaire du peuple et de sa volonté. Les Etats vivent et survivent par la seule volonté de leurs peuples, leurs armées et leurs élites». Quelles propositions concrètes va faire donc Mouloud Hamrouche pour que la volonté du peuple se reflète à tous les niveaux et dans toutes les institutions de la nouvelle République ?