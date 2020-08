Sceptique est Louisa Hanoune concernant le référendum sur l'avant-projet d'amendement constitutionnel. Et ce n'est pas tout. La SG du PT a critiqué le choix de programmer ce rendez-vous, à l'occasion de la

célébration du 66e anniversaire du déclenchement de la Révolution algérienne. S'exprimant lors du discours d'ouverture de la réunion du bureau politique du parti, la SG du PT a déclaré que le 1er novembre «est et doit rester, exclusivement celle de la commémoration de l'anniversaire du déclenchement de la lutte armée en 1954 pour arracher l'indépendance nationale et opérer la rupture définitive et totale avec le système colonial». Poursuivant, elle insiste sur le fait que «le peuple n'a pas participé au débat sur la révision de la Loi fondamentale du pays, donc il s'agit d'un projet qui n'émane pas de la volonté populaire». Selon elle «il y a eu un débat virtuel ouvert à ceux qui sont pour le sauvetage du régime et le système en place». Pour fonder une véritable IIe République, elle suggère que «c'est au peuple de décider librement dans un débat populaire sur les formes et le contenu des institutions à mettre en place».Cela avant de déplorer «un fait accompli».

La SG du PT est également revenue sur la rentrée de septembre. Un rendez-vous qui selon elle, s'annonce «chargé de danger».

La rentrée politique sociale risque selon Hanoune d'être «catastrophique». Pour elle, ce n'est pas à cause de la météo qui persiste dans ses niveaux estivaux, que l'Algérie se prépare à «une fin d'été brûlante». Mais, selon sa lecture, la rentrée de septembre arrive et promet une grogne sociale, qu'il y aurait lieu d'atténuer. Car, pour elle, qui est une habituée des tri-

bunes depuis 44 ans, les signes des incertitudes et craintes de septembre «sont là». Louisa Hanoune a en effet dressé «un tableau noir» sur la situation qui prévaut dans le pays sur tous les plans: sanitaire, éducatif, économique et... politique. Elle a considéré que «les problèmes socio-économiques vont être un facteur de tensions qui vont marquer la scène nationale durant les prochains mois».