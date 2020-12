En réaction aux déclarations du président français, Emanuel Macron et la résolution d'urgence du Parlement européen, la secrétaire générale du Parti des travailleurs (PT), Louisa Hanoune, a déclaré que «son parti n'a pas souhaité donner plus d'importance aux déclarations de Macron et la résolution de l'Union européenne, qui se sont partagé les rôles, pour appuyer le régime en place». «Pour nous et contrairement à ce que pourraient croire certains, les propos d'Emmanuel Macron et le projet de résolution du Parlement européen sont venus à la rescousse du régime, en appuyant sa démarche et suggérant une transition conçue par eux- mêmes», a-t-elle argué. Elle a poursuivi: «Si on est contre l'ingérence étrangère, en revanche on est pour le démantèlement et le départ du système du parti unique.»

Le choix du timing n'est pas fortuit, a-t-elle noté: «La résolution intervient dans un contexte politique caractérisé par un flou absolu, absence du président de la République, au moment où le gouvernement peine à maintenir une véritable cohérence, donnant l'impression que l'Algérie est un bateau ivre...». Pour Hanoune, «le peuple a démontré sa maturité et sa conscience politique, en rejetant tout ce qui vient du système, ce qui affirme que le divorce est consommé».

Sur sa lancée, elle fait savoir que «ce n'est pas la première fois que le Parlement européen vient à la rescousse du régime, puisque sa résolution de l'automne 2019 a joué un rôle dans la présidentielle de décembre de la même année, en poussant certains citoyens à se rendre aux urnes malgré leur opposition à ce scrutin...». Dans ce contexte, elle a réitéré ses propos: «On n'est pas étonné que le Parlement européen agisse de la sorte car ce n'est pas la première fois qu'il instrumentalise la question de la défense des droits de l'homme pour déverser son venin, en évoquant notamment des pseudos problèmes ethniques et parlant des Berbères comme d'une minorité alors que tout le peuple algérien est d'origine amazighe.»

La secrétaire générale du PT dénonce également «la politique du deux poids, deux mesures», en se demandant pourquoi le Parlement européen n'a pas produit de résolution concernant les 55 pays européens, la France en tête, qui ont profité du confinement dû à la pandémie du Covid-19, pour faire passer des ordonnances et des lois liberticides».

De même qu'elle craint que «l'intervention du Parlement européen puisse pousser le pouvoir à durcir les peines contre les détenus du Hirak». «Alors qu'on a commencé à entrevoir une sorte d'apaisement, suite à la mobilisation ayant permis des relaxes et des réductions de peines le pouvoir pourrait décider d'aggraver les peines, rien que pour démontrer qu'il n'a pas concédé», a-t-elle déploré. «J'espère qu'ils ne vont pas agir de la sorte», a-t-elle indiqué. «Pour nous, dit-elle, l'Union européenne instrumentalise la question des détenus à des fins politiques.»