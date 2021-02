La production halieutique nationale a atteint 104.881 tonnes (t) en 2019 contre 120.354 t en 2018, enregistrant une baisse de sa croissance annuelle de près de 13%, selon l'Office national des statistiques (ONS). Ce recul de la production halieutique, communiqué à la presse par l'ONS, s'explique principalement par l'inactivité de 44,4% de la flotte selon les dernières données de l'office sur les principaux indicateurs du secteur de la pêche pour l'année 2019. Par groupes d'espèces, à l'exception des poissons de fond (démersaux), qui ont représenté 7,4% de la production globale, avec une hausse de production de plus de 31%, les autres espèces ont connu des baisses de la production en 2019 par rapport à 2018. La production des poissons démersaux a atteint 7.742 t contre 5,884 t, en hausse de 31,6%, indiquent les données statistiques de l'Office. Les quantités de poissons pélagiques pêchés (y compris le thon rouge), qui ont représenté plus de 72% de la production globale, ont atteint 75 916 t contre 92 330 t, en baisse de 17,8%, suivies de la production des poissons mollusques avec 892 millions/t contre 1 593 millions/t (-44%), les crustacés avec 2 142 t contre 2 192 t (-2,3%), les raies et squales avec 197 t contre 355 t (-44,5%) et enfin la production plaisancière et aquacole qui a connu une relative stagnation avec17 992 t.